Marnerův gól navedl Golden Knights k postupu! Montreal vybojoval výhodu

15. května 6:50Jan Šlapáček
Po dnešní noci známe jméno druhého účastníka finále Západní konference, kde Colorado doplní hokejisté Golden Knights. Z důležité výhry se v noci zaradoval i Montreal, který zvládl důležité páté utkání na ledě Buffala.
Úvod utkání v Buffalu přinesl pořádné gólové hody, když se během jedenácti minut měnilo skóre rovnou pětkrát. Těžké chvíle zažíval především Jakub Dobeš, který inkasoval z prvních čtyř střel soupeře hned třikrát. Ke střídání nedošlo a český brankář byl ve zbytku duelu klíčovým mužem Canadiens, protože už ani jednou neinkasoval.
Montreal postupně zápas v Buffalu otočil a dokráčel k vítězství 6:3. Canadiens vybojovali postupový mečbol, který budou moci zúročit v noci na neděli před vlastními fanoušky.
Jistotu postupu v noci získali hokejisté Golden Knights, kteří sehráli na ledě Anaheimu skvělé utkání a nedali svému soupeři téměř žádnou šanci. Vegas vyhrálo jednoznačně 5:1 a ve finále Západní konference změří síly s Coloradem.
Buffalo Sabres - Montreal Canadiens
3:6 (3:2, 0:3, 0:1)
Stav série: 2:3
Branky a nahrávky
2. Zucker (Quinn, Timmins), 8. Doan (Power), 11. K. Helenius (Samuelsson, Dahlin) – 7. Caufield (Suzuki, Slafkovský), 8. Texier (A. Carrier, Danault), 29. Josh Anderson (L. Hutson, Danault), 37. J. Evans (Děmidov, Newhook), 38. Suzuki (Slafkovský, L. Hutson), 44. Děmidov (Slafkovský, Suzuki).
Statistika
Střely na bránu: 36 – 26 | Přesilová hra: 0/2 – 2/2 | Trestné minuty: 16 – 16
Kdo se postavil do brankoviště?
Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 18 zákroků, 5 OG, úspěšnost 78,3 %, odchytal 40:00
Alex Lyon (BUF) – 3 zákroků, 1 OG, úspěšnost 66,6 %, odchytal 13:39
Jakub Dobeš (MTL) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Jakub Dobeš (MTL) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 60:00
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+3, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 19:17
Tři hvězdy utkání
1. Nick Suzuki (MTL) - 1+2
2. Juraj Slafkovský (MTL) - 0+3
3. Ivan Děmidov (MTL) - 1+1
Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights
1:5 (0:3, 1:0, 0:2)
Konečný stav série: 2:4
Branky a nahrávky
33. Granlund (Terry, Leo Carlsson) – 2. Marner (W. Karlsson, Theodore), 9. Howden (Marner), 18. Theodore (Hertl), 43. Dorofejev (Barbašov), 54. Dorofejev.
Statistika
Střely na bránu: 32 – 21 | Přesilová hra: 1/5 – 1/2 | Trestné minuty: 6 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Lukáš Dostál (ANA) – 16 zákroků, 5 OG, úspěšnost 76,2 %, odchytal 55:31
Carter Hart (VEG) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Lukáš Dostál (ANA) – 16 zákroků, 5 OG, úspěšnost 76,2 %, odchytal 55:31
Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 09:05
Tři hvězdy utkání
1. Pavel Dorofejev (VGK) - 2+0
2. Mikael Granlund (ANA) - 1+0
3. Carter Hart (VGK) - 31 zákroků