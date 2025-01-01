Marner s Eichelem si v přípravě zahrají spolu, na stole jsou ale i jiné varianty

5. září 0:47Adam Čuba
V létě ulovilo Vegas skutečně velkou rybu, mezi Rytíře zamířil asi nejlepší hráč na trhu Mitch Marner. Nyní trenérskému týmu začínají příjemné starosti, musí totiž vymyslet, ke komu stobodového útočníka zařadí v sestavě.
Samozřejmě jako první vás napadne Marnerovo spojení s prvním centrem Vegas Jackem Eichelem, zařadit tyto dvě esa vedle sebe zní lákavě a hlavně nebezpečně.
Kouč Vegas Bruce Cassidy skutečně potvrzuje, že si hvězdná dvojice v přípravě zahraje spolu, nicméně zkoušet se budou také jiné varianty. „Uvidíme, jaké spojení se nám nakonec bude jevit jako nejlepší, každopádně dost možná to bude skutečně takto jednoduché,“ vyjádřil se šéf střídačky Rytířů ve středu po setkání s trenéry a generálními manažery, které proběhlo v Detroitu.
„Jako trenér sledujete, jestli jsou spolu hráči schopní něco vytvořit, jestli od sebe navzájem dokážou číst hru, nebo jestli si jen vzájemně překážejí. Řešíte, jestli je tam ta přirozená chemie, která vede k tomu, že jednoduše přehrají lajnu, proti které hrají. Tak je to jednoduché,“ prohlásil šalamounsky Cassidy.
„Někdy na papíře vidíte spojení, které by mohlo fungovat, a zkrátka to nefunguje. A naopak nějaká spojení vznikají přirozeně,“ pokračuje ve výčtu hlavní trenér Vegas. „Zatím je to pro mě nepředvídatelné.“
S jistotou tak momentálně víme pouze jednu věc. Knights vyzkouší obě varianty, jak Eichela s Marnerem v jedné formaci, tak jiná spojení.
Samozřejmě sami hráči se na případnou spolupráci těší. Eichel se vyjádřil takto: „Myslím, že jsme oba schopní hrát hokej na elitní úrovni, jeho (Marnerova) kreativita a hokejové myšlení jsou úžasné. Pokusíme se co nejdříve vybudovat společnou chemii a uvidíme,“ řekl první centr Vegas na reprezentačním kempu USA minulý týden.
A podobně se vyjadřoval i Marner, měl pro svého potencionálního parťáka rovněž jen samá slova chvály. „Je to hráč, který se na ledě skvěle pohybuje, je zodpovědný na obou koncích hřiště. A samozřejmě má smrtící střelu a je výborný playmaker. Jsem nadšený z toho, že si zahrajeme spolu, chtěl bych, abychom si na sebe rychle zvykli a už aby se to co nejrychleji rozjelo.“
Teď ještě zbývá vyřešit, kdo by byl k takovému hvězdnému duu ideální volbou na levé křídlo. Nejčastěji se skloňují jména Ivana Barbaševa a Pavla Dorofejeva, dvou Rusů, kteří jsou rovněž spolehlivou mašinou na body. Oba loni ukázali, že hrát v top lajnách pro ně není problém, Dorofejev dokonce výrazně pokořil svůj osobní rekord v gólech i bodech (35+17).
Marnerův přestup byl rozhodně událostí léta, Vegas jej získalo těsně před otevřením trhu s volnými v rámci trejdu z Toronta a okamžitě mu nabídlo štědrý osmiletý kontrakt na celkem 96 milionů dolarů. Jde o částku, která nemůže být překvapivá, nakonec bavíme se o hráči, který v NHL pravidelně atakuje stobodovou hranici a loni ji také poprvé pokořil (27+75).
