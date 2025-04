Marner a Matthews jubilanty. Toronto vyhlíží kanadské derby

Zatímco jinde hvězdy odpočívají, v Torontu dojíždí sezónu bez kompromisů a v úterý měli co oslavovat. Výhra 4:0 v KeyBank Center nad Buffalem zajistila Javorovým listům vítězství v divizi, teprve třetí od roku 1967.

Kanada se může v prvním kole play off těšit na derby Toronta s Ottawou. Bude to historicky popáté, a poprvé od roku 2004, kdy se Leafs a Sens utkají v bojích o Stanley Cup. Toronto vyhrálo všechna čtyři předešlá setkání.

„Mohla by to být Bitva o Ontario,“ píše opatrně list Toronto Sun.

Závěr sezóny přinesl drobnou radost několika mužům. Mitch Marner už jednou skončil těsně pod stovkou. Předloni uzavřel svůj bodový účet na 99 bodech (30+69). Loni mu absence ve třinácti zápasech tuto ambici vzala. Letos stovku dorazil!

Gólem ve třetí třetině proti Buffalu zapsal 100. bod (27+73) v této sezóně. Stal se tak teprve čtvrtým hráčem v historii tradiční organizace, který na kulatou metu dosáhl. Před ním to byli Doug Gilmour (127 a 111 bodů), Darryl Sittler (117 a 100) a Auston Matthews (107 a 106).

Pro Marnera mají body význam i z osobního hlediska. V létě mu končí smlouva se stropovou zátěží 10,9 mil. ročně a s takovouhle sezónou v kapse, při vědomí rostoucího platového stropu, to bude hodně příjemné vyjednávání.

Do historie se zapsal také Auston Matthews, jenž zvyšoval na 3:0 do prázdné branky svým 400. zásahem v kariéře. Přestože nedávno vyloučil hon na Ovečkina, stojí si průběžně velmi dobře. Čtvrté stovky dosáhl coby šestý nejrychlejší hráč historie NHL. Potřeboval na to 628 zápasů, což je o šest méně než nynější rekordman Alexandr Ovečkin.

„Znamená to hodně. Ale je to především týmový úspěch. Týmový sport. Vstupuje do toho spousta věcí a je štěstím, že se to občas odrazí od mé hokejky,“ řekl skromně Matthews.

Američan je v sedmadvaceti letech na dostřel klubovému rekordu. Na Matse Sundina (v Torontu 1994-2008) mu schází už jen dvacet zásahů. Švéd skóroval za Javorové listy 420 krát.

