Marné Chicago. Nemáme dost hráčů, co chtějí bojovat, zlobí se Foligno

Chicago Blackhawks se propadají do hluboké krize. Čtvrteční prohra 1:3 proti Seattle Kraken znamenala už čtvrtý zápas v řadě, ve kterém dokázali skórovat jen jednou v základní hrací době. Tyto špatné výkony přinesly týmu jedinou výhru za poslední čtyři duely, a i ta byla spíš dílem náhody než výsledkem kvalitní hry.

„Jde o to chtít dát gól, chtít se dostat do těžkých prostorů, chtít udělat rozdíl, chtít být kolem branky a zaplatit za to cenu,“ řekl kapitán Nick Foligno. „Nemáme dost hráčů, kteří by to chtěli udělat. Dnes večer, obzvlášť po tom, co jsme měli pár dní volna na přípravu, je to škoda.“

Většina zápasů Blackhawks v této sezoně se odvíjí podle dvou scénářů. Buď tým strádá dvě třetiny a probere se až v té třetí, nebo hraje solidně dvě třetiny, aby nakonec propadl v závěru.

Ve čtvrtek se opět odehrál první scénář. Blackhawks si za první polovinu zápasu připsali pouhé čtyři střely na branku, přičemž i ty lepší příležitosti končily mimo tyče. Naději přinesl až Ryan Donato, který snížil na 1:2 gólem 16 minut před koncem.

Kraken si ale výhru vzít nenechal. Góly Mattyho Beniersa a Jadena Schwartze doplnili trefou do prázdné branky poté, co Seth Jones a Connor Bedard ztratili puk při závěrečném pokusu o rozehrávku. Tím si Seattle připsal už čtvrté vítězství nad Chicagem na domácím ledě v řadě, přičemž v těchto zápasech přehráli Blackhawks v poměru branek 23:7.

„Když nehrajete 60 minut, šance na góly nedostanete,“ řekl trenér Luke Richardson. „Takže jsme si na konci ani nic vytvořit nezasloužili. To, co mě znepokojilo víc než absence střelby, byly souboje. Byli hladovější. Když vyhrajete tyto souboje, budete mít víc střel.“

Na Bedardovi, který po závěrečné chybě působil frustrovaně, se série osmi zápasů bez gólu začíná viditelně podepisovat. Před sobotním zápasem ve Vancouveru se navíc jeho herní pohoda nezdá být ideální. Mladý útočník v posledních zápasech nepředvedl mnoho.

„Cítí to na sobě a chce skórovat, ale vím, že se může dostat do dobré formy a být stejně dobrý jako v minulé sezoně,“ podpořil ho Ryan Donato. „Když je ve formě a cítí se dobře, může být jedním z nejdominantnějších hráčů ligy. Doufám, že zůstane pozitivní a bude dál tvrdě pracovat. Je to jeden z nejtvrději pracujících kluků, které jsem kdy potkal, takže si nemyslím, že by to měl být problém.“

