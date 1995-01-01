NHL.cz na Facebooku

NHL

Markström zůstává v New Jersey. Smlouva je ale mnohem kratší, než se čekalo

1. listopadu 10:00

David Zlomek

Brankář Jacob Markström bude i nadále hájit branku New Jersey Devils. Švédský veterán podepsal dvouletý kontrakt v hodnotě 12 milionů dolarů, který mu zajistí roční příjem 6 milionů.

Pro Devils jde o logický krok. Po letech, kdy se mezi tyčemi střídala jména bez dlouhodobé jistoty, našel tým konečně stabilitu. Markström, který dorazil do Newarku v červnu 2024 z Calgary výměnou za volbu v prvním kole draftu a obránce Kevina Bahla, spolu s Jakem Allenem vytvořil brankářské duo, které výrazně pozvedlo celý defenzivní systém mužstva.

Pětatřicetiletý brankář má za sebou silnou sezonu 2024/25, kdy ve 49 startech zaznamenal průměr 2,50 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 90 %. V play off měl čísla podobná, byl oporou. Letos zatím Markström do sezony vstoupil pomaleji, ale i vzhledem k nedávnému zranění dolní části těla jde o pochopitelný rozjezd.

Nová smlouva navazuje na pětiletý kontrakt Jakea Allena (1,8 milionu ročně), což znamená, že New Jersey má svou brankářskou dvojici zajištěnou až do roku 2027 s celkovým cap hitem 7,8 milionu dolarů, tedy pouhých 7,5 % plánovaného platového stropu pro příští sezonu.

Podle informací TSN měl Markströmův tým původně zájem o delší smlouvu s rozložením platu do více let, podobně jako u Jakea Allena. Devils však trvali na kratším závazku, i za cenu vyššího ročního platu. 

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Lohrei mimo sestavu. Sturm chce z mladého obránce dostat víc: Měl by být pořádně naštvaný!

2. listopadu 20:04

Nečas jako největší boháč? Hvězdu Avs v maximu převyšují Hašek, Jágr i Čechoameričan

2. listopadu 16:30

Sniper Panthers pokořil třístovku! Reinhartovi na to stačilo 787 utkání

2. listopadu 15:32

Starý model nerezaví. Terminátor Burns neměl volno dvanáct let!

2. listopadu 11:30

nhl.cz doporučuje

Pittsburgh: Nenápadný muž v pozadí šokujícího lídra

31. října 11:30

Nečas bude pokračovat v Coloradu! S Avalanche podepsal pohádkovou smlouvu

30. října 18:04

Hertl: Každé auto ve Vegas má naše logo. McDavid ho zaskočil, radost mu dělá Slavia

30. října 17:56

Gretzky se zpovídal Slovákům: Na pokoji s Libou, do týmu Cháru, naštval ho Šťastný

24. října 11:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.