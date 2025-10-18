Markström a Devils: vzájemná láska, ale dohoda zatím v nedohlednu

18. října 12:00David Zlomek
Vedení New Jersey Devils zahájilo jednání o dlouhodobém prodloužení smlouvy s brankářem Jacobem Markströmem. Podle informací TSN si už obě strany vyměnily návrhy a během nejbližších dnů chtějí v rozhovorech pokračovat.
Pětatřicetiletý švédský gólman je v posledním roce svého šestiletého kontraktu v hodnotě 36 milionů dolarů, který podepsal v roce 2020 ještě jako hráč Calgary Flames.
Do New Jersey přišel během loňského léta, ve své první sezoně odchytal 49 utkání s bilancí 26 výher, 16 porážek a šesti proher po prodloužení, průměrem 2,50 gólu na zápas a úspěšností zákroků 90 %.
V letošním ročníku nastoupil zatím do tří utkání, ve kterých má bilanci 2–1–0, průměr 3,89 a úspěšnost 84,5 %. Momentálně je mimo hru kvůli zranění v dolní části těla, které si přivodil při pondělní výhře 3:2 nad Columbusem. Zápas dochytal poté, co vystřídal Jakea Allena trpícího křečemi, ale v závěru utkání utrpěl zranění při závaru před brankou.
Chris Johnston z TSN popsal situaci jako zdravé a konstruktivní rozhovory. Podle jeho slov mezi klubem a hráčem panuje jasná vůle uzavřít dohodu: „Obě strany mají zájem, ale dokud se nepodaří překlenout rozdíl mezi představami, smlouva nebude podepsaná.“
Stejnou informaci potvrdil i další insider Darren Dreger, který uvedl, že Devils si Markströma velmi cení nejen pro jeho výkony, ale i pro vliv v kabině. „V New Jersey ho naprosto zbožňují. Je oblíbený mezi spoluhráči a přináší zkušenost i klid. Vyjednávání ale pokračuje a obě strany musejí najít společnou řeč,“ uvedl Dreger.
