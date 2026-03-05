Mark Stone na listině zraněných! Příběh se opakuje, i když letos trochu jinak

5. března 22:15Jiří Lacina
Uzávěrka přestupů se blíží, Vegas zbrojí na vyřazovací boje, a tak se Mark Stone pakuje na listinu dlouhodobě zraněných hráčů. Las Vegas je znovu pod palbou kritiky, ale na to už jsou v klubu zvyklí. Ten příběh se letos opakuje už … počtvrté!
Se Stonem odepisují Zlatí Rytíři 9,5 miliónu pod platovým stropem, což jim dává zámořským novinářským žargonem „obrovskou flexibilitu“.
Pokud jej ale budou chtít na play off aktivovat, mohou posílit a přetéct strop jen do výše letošního platového průměru (3,82 mil.). A to pouze do konce základní části.
Zprávy naznačují, že ve Vegas finalizují přestup Nica Dowda z Washington Capitals. Tento krok reaguje na zoufalou potřebu defenzivního centra, zejména s ohledem na to, že William Karlsson stále nehraje.
Kritici jsou opět slyšet, když tvrdí, že Vegas „manipulují“ se systémem, aby vybudovali supertým. Letos už ale platí pravidlo, že platový strop nelze překročit ani v play off. Pokud se tedy Stone zázračně vrátí v prvním zápase bojů o Stanley Cup, jak je v jeho případě obvyklé, bude muset někdo jiný z kola ven.
Výhoda to nesporně je, nicméně už žádný zázračný návrat bez oběti.
Rekapitulace
Stone byl umístěn na LTIR 14. února 2022, 20. února 2023 a 4. března 2024. Aktivován byl 12. dubna 2022, 18. dubna 2023 a 22. dubna 2024. Poprvé těsně před startem play off, podruhé a potřetí vždy na první zápas play off.
Fanoušci si dělali legraci, že odpis a následné zmrtvýchvstání Marka Stonea na play off už je jistotu srovnatelnou se smrtí a daněmi. Aktuálně je veterán čtrnácti sezón v NHL zrovna v Kristových letech, jeho vzkříšení na Velikonoce tak může být vskutku pikantní.
Na LTIR byl zapsán se zraněním „v horní polovině těla“.
V roce 2023 tato taktika přinesla Vegas Stanley Cup. V roce 2021 těžila ze stejné strategie Tampa Bay Lightning s Nikitou Kučerovem. Loni Florida Panthers s Matthewem Tkachukem. Pokaždé vítěz Stanley Cupu v play off přetékal platový strop, což tehdy ještě mohl.
