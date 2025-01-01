Marius Pedersen se stává hlavním partnerem HC VERVA Litvínov

15. září 12:18Komerční sdělení
Společnost Marius Pedersen, jeden z předních poskytovatelů služeb v oblasti odpadového hospodářství a komunálních služeb, se nově stává hlavním partnerem hokejového klubu HC VERVA Litvínov. Partnerství podtrhuje dlouhodobou přítomnost firmy v Ústeckém kraji a její závazek vracet společnosti podporu tam, kde ji lidé oceňují – do sportu s bohatou tradicí a silnou fanouškovskou základnou.
„Litvínovský hokej patří k nejvýraznějším symbolům regionu. Stejně jako my má hluboké kořeny v Ústeckém kraji a přináší radost a hrdost tisícům fanoušků. Je pro nás přirozené stát se partnerem klubu a pomoci mu v další etapě jeho cesty,“ uvedl Filip Černý, obchodní ředitel společnosti Marius Pedersen.
Marius Pedersen svou podporou vysílá jasný signál, že litvínovský hokej má budoucnost a tradice klubu, které sahá až roku 1945, bude i nadále pokračovat.
Marius Pedersen působí v Ústeckém kraji prostřednictvím několika poboček a je aktivní v řadě měst a obcí. Firma dlouhodobě staví na odpovědném přístupu k životnímu prostředí a zároveň se snaží přispívat i k rozvoji místních komunit. Podpora sportu je jedním z důležitých směrů, jak společnost své poslání naplňuje.
„V této době je pro nás klíčové mít za sebou partnery, kteří chtějí být součástí litvínovské hokejové rodiny. Jsme rádi, že se k nám přidává společnost Marius Pedersen, která je v našem regionu dobře známá a má k němu silný vztah,“ kvituje generální ředitel HC VERVA Litvínov Pavel Hynek.
HC VERVA Litvínov patří mezi nejtradičnější hokejové kluby v České republice. Klub má v regionu výjimečné postavení a jeho fanoušci vytvářejí jedinečnou atmosféru, která přesahuje hranice města.
