Marchessault chce pryč! Nashville zklamal, na dveře klepe Montreal

Jonathan Marchessault přišel do Nashvillu loni v létě jako jedna z hlavních posil. Spolu se Stevenem Stamkosem a Bradym Skjeiem měl být symbolem přestavby, která Predators vrátí do boje o play-off. Výsledkem však byla jedna z nejhorších sezon v klubové historii a předposlední místo v lize. A Marchessault? Ten zažil bodově nejhorší ročník od pandemie a už po roce se mluví o možném odchodu.

Zatímco ještě loni v dresu Vegas nasázel 42 gólů a dovedl Golden Knights ke Stanley Cupu, letos skončil s polovičním počtem branek – 21 – a s 56 body. Jeho střelecká úspěšnost klesla z 15,8 % na 10,2 %, produkce výrazně ochladla. Chystá se tak rychlý úprk? "Tohle není úplně nečekané," uvedl Frank Seravalli z Daily Faceoff. „Říká se, že Marchessault by odchodu nebyl proti.“

Problémem ale zůstává jeho smlouva. Čtyřiatřicetiletý křídelník má před sebou ještě čtyři roky kontraktu s ročním cap hitem 5,5 milionu dolarů a částečnou klauzulí o nevyměnitelnosti, která mu umožňuje vetovat přestup do 15 týmů. Navíc, jak podotkl Elliotte Friedman, Marchessault po většinu kariéry působil ve státech bez státní daně a není jisté, zda by byl ochoten přestoupit do destinace, kde by přišel o výraznou část příjmů.

Jedním z logických adeptů na jeho získání by mohla být Montreal Canadiens. Podle několika zdrojů včetně TVA Sports mu Habs loni nabídli tříletý kontrakt, který Marchessault odmítl, protože požadoval pět let – což nakonec dostal v Nashvillu. „Montreal má v mém srdci speciální místo,“ přiznal později sám hráč v podcastu La Poche Bleue. Přesto se zdá, že Canadiens se mezitím vydali jiným směrem – hledají mladší hráče, což Marchessault nesplňuje.

Zájem by teoreticky mohli obnovit i Devils nebo Golden Knights. V New Jersey měli o Marchessaulta zájem už před rokem, ale nakonec se jejich cesty rozešly. Vegas zase řeší přestavbu po neúspěšném play-off, kde tým nedokázal skórovat v posledních dvou zápasech proti Edmontonu. Marchessault má přitom na kontě šest vítězných gólů v play-off a v roce 2023 získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů. To vše právě v dresu Vegas.

Otázkou zůstává, zda by si mohli dovolit jeho návrat. Právě smluvní požadavky byly loni hlavním důvodem, proč se s ním vedení klubu nedohodlo. I kdyby Nashville byl ochoten část platu uhradit, Golden Knights postrádají mladé prospekty, které by mohli Predators nabídnout – a právě omlazení je nyní hlavní prioritou nashvillského vedení.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+