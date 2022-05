Marchand zničil Carolinu pěti body, Tampa Bay smázla vysoko Toronto

Domácí týmy kralovaly, a tak máme ve všech čtyřech sériích, které dnes byly na programu, srovnáno. Oilers si dnes proti LA neškrtli, úspěšné bylo i St. Louis.

BOSTON BRUINS - CAROLINA HURRICANES

5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

STAV SÉRIE: 2:2

Boston srovnal sérii, Marchand si připsal 5 bodů

Boston se dokázal vypořádat s tím, že dvakrát v zápase prohrával a vždy do konce třetiny srovnal skóre. Carolina ve druhé periodě dostala hned sedm dvouminutových trestů, domácí však využili pouze jedné přesilovky. Ve třetí třetině už padaly góly pouze do branky Canes. V zápase se blýskl hlavně pětibodový Marchand. Série se tak vrací za vyrovnaného stavu do Caroliny.

Branky a nahrávky

17. Bergeron (Pastrňák, Marchand), 39. DeBrusk (Marchand, Bergeron), 41. Marchand (Coyle, DeBrusk), 46. Pastrňák (Marchand, Bergeron), 60. Marchand (Coyle, Carlo) – 15. Pesce (Staal, Domi), 21. Staal (Niederreiter, DeAngelo)

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 26 | Přesilová hra: 2/9 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 18

Kdo se postavil do brankoviště?

Jeremy Swayman (BOS) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00

Antti Raanta (CAR) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 56:47



Československá stopa v utkání

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:45

David Pastrňák (BOS) – 1+1, +1 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:51

Martin Nečas (CAR) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:26



Tři hvězdy utkání

1. Brad Marchand (BOS) 2+3

2. Patrice Bergeron (BOS) 1+2

3. Jake DeBrusk (BOS) 1+1

ST. LOUIS BLUES - MINNESOTA WILD

5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

STAV SÉRIE: 2:2

St. Louis zvládlo důležitý duel a srovnalo

St. Louis do zápasu nešlo jako favorit, ale domácí prostředí prostě dělá své. Blues na Wild vlétli v obrovském tempu a v první třetině svého soupeře přestříleli vysoko 18:5. Ve zbytku zápasu v této statistice převažovala spíše Minnesota, ale brankář Binnington zažil dobrou noc a pustil za svá záda pouze dva kotouče. Závěr zápasu nabídl slušné drama, které ukončil v 59. minutě gólem na 4:2 do prázdné branky Perron.

Branky a nahrávky

5. Kyrou (Bučněvič, Parayko), 31. Perron (O'Reilly, Perunovich), 32. Kyrou (O'Reilly), 59. Perron, 59. O'Reilly (Perron, Faulk) – 15. Kaprizov (Spurgeon, Hartman), 43. Boldy (Middleton, Fiala)

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 30 | Přesilová hra: 1/4 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 60:00

Marc-Andre Fleury (MNS) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 59:28



Československá stopa v utkání

Zápas se odehrál bez československé účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Jordan Binnington (STL) 28 zákroků

2. Jordan Kyrou (STL) 2+0

3. David Perron (STL) 2+1

TAMPA BAY LIGHTNING - TORONTO MAPLE LEAFS

7:3 (3:0, 2:0, 2:3)

STAV SÉRIE: 2:2

Tampa zničila Toronto a srovnala

Nástup jako hrom. Tampa nenechala nic náhodě a od první minuty tlačila na svého soupeře. V čase 7:58 už dával Maroon na 3:0! I vstup do druhé třetiny vyšel domácím na výbornou, po necelých šesti minutách byly v brance Toronta další dva góly a bylo pomalu rozhodnuto. Ve třetí části ještě napadalo pět branek, ale vedení domácích už to neohrozilo. Série se tak bude vracet do Toronta za vyrovnaného stavu 2:2.

Branky a nahrávky

1. Stamkos (Kučerov, Hedman), 6. Bellemare, 8. Maroon (Sergačjov, Hedman), 24. Colton (Hagel, Foote), 26. Perry (Kučerov, Point), 55. Palát, 58. Colton (Hagel, McDonagh) – 43. Nylander (Matthews, Rielly), 53. Nylander (Tavares), 56. Muzzin (Brodie, Blackwell)

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 25 | Přesilová hra: 1/8 – 1/3 | Trestné minuty: 22 – 30

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 60:00

Jack Campbell (TOR) – 11 zákroků, 5 OG, úspěšnost 68,8 %, odchytal 26:49

Erik Källgren (TOR) – 10 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 30:46



Československá stopa v utkání

Ondřej Palát (TBL) – 1+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:07

Erik Černák (TBL) – 0+0, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 19:18

David Kämpf (TOR) – 0+0, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 16:10

Ondřej Kaše (TOR) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 6, čas na ledě 12:02



Tři hvězdy utkání

1. Victor Hedman (TBL) 0+1

2. Brandon Hagel (TBL) 0+2

3. Patrick Maroon (TBL) 1+0

LOS ANGELES KINGS - EDMONTON OILERS

4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

STAV SÉRIE: 2:2

Jonathan Quick vynuloval ofenzivní Olejáře

Oilers nasázeli v posledních dvou zápasech soupeři hned čtrnáct gólů, dnes tomu však bylo úplně jinak. Jonathan Quick zavřel krám a nepustil za svá záda ani jeden kotouč. Na druhé straně Smith kapituloval hned třikrát, avšak je třeba vyzdvihnout jeho solidní výkon, neboť si připsal 42 úspěšných zákroků.

Branky a nahrávky

9. Moore (Danault, Grundström), 15. Stecher (Iafallo, Lizotte), 56. Grundström (Moore), 59. Grundström (Brown, Stecher)

Statistické okénko

Střely na bránu: 46 – 31 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 42 – 42

Kdo se postavil do brankoviště?

Jonathan Quick (LAK) – 31 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Mike Smith (EDM) – 42 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 59:35



Československá stopa v utkání

Zápas se odehrál bez československé účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Jonathan Quick (LAK) 31 zákroků

2. Trevor Moore (LAK) 1+1

3. Blake Lizotte (LAK) 0+1

