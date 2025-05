Marchand v roli kata. Pátá výhra v Game 7 proti Torontu, historický zápis

Brad Marchand dál potvrzuje svou pověst specialisty na rozhodující zápasy. V sedmém utkání série mezi Floridou a Torontem znovu výrazně zasáhl do dění – gól a dvě asistence pomohly k výhře Panthers 6:1 a zároveň Marchandovi zajistily zápis do historie NHL.

Sedmý zápas proti Maple Leafs? Pro Marchanda nic nového – byl to už pátý Game 7, který proti Torontu odehrál. A pětkrát z ledu odcházel jako vítěz. Tím se stal prvním hráčem v historii ligy, kterému se to proti jednomu soupeři podařilo.

„Miluju tu atmosféru. Lidi na mě bučí, křičí, ale mě to motivuje. Není to o nenávisti, prostě si to užívám. V takových chvílích chcete být součástí zápasu a ovlivnit jej. A když si někdo dělá legraci ze mě? Dobře. Já si dělám legraci z nich taky,“ řekl Marchand po utkání v Torontu.

Sedmatřicetiletý útočník zaznamenal tři body (1+2), čímž překonal hranici 150 bodů v play-off (nyní 152). V historickém pořadí se dotáhl na Stana Mikitu a stal se nejproduktivnějším aktivním hráčem v zápasech číslo sedm (10 bodů – 4 góly, 6 asistencí), čímž předstihl Alexandra Ovečkina.

Kromě produktivity se Marchand zapsal také věkem. Ve 37 letech a 7 dnech se stal pátým nejstarším hráčem, který nasbíral alespoň tři body v sedmém zápase série. Starší byli pouze Chris Kunitz, Jeremy Roenick, Jean Ratelle a Nicklas Lidström.

Nedělní duel byl pro Marchanda 13. Game 7 v kariéře, čímž se vyrovnal Patricku Royovi a Scottu Stevensovi. Aktivní rekord drží jeho bývalí spoluhráči z Bostonu – Zdeno Chára a Patrice Bergeron, oba s 14 starty.

Florida díky výhře postoupila do finále Východní konference. Pro Marchanda to znamená pokračování sezony, která z individuálního hlediska ukazuje, že i po přestupu z Bostonu do nového prostředí dokáže být rozdílovým hráčem.

„Chtěl jsem přinést zkušenosti a tah na branku. Věděl jsem, že tu máme tým, který může jít daleko. Ale pořád jsme jen v půlce cesty,“ dodal Marchand.

