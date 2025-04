Marchand skóroval poprvé v dresu Floridy! Je to krysa, smál se spoluhráč

Brad Marchand toho v NHL zažil hodně – ale skórovat za jiný tým než Boston? To je novinka. A hned při své první brance v dresu Floridy Panthers nejenže rozvlnil síť, ale i atmosféru v kabině. A to pořádně.

Zatímco média ladně přehrávala záznam jeho trefy, spoluhráč Evan Rodrigues měl poněkud jiný komentář. Když se ho novináři zeptali, co říká na Marchandovu první floridskou gólovku, odpověď byla jasná: „Je to krysa. Upřímně, moc nadšený jsem nebyl.“ Řečeno s úsměvem, ale přesto tak, že to přilákalo pozornost všech v místnosti – včetně samotného Marchanda.

Ten samozřejmě nezůstal nic dlužen. „Nemá tak úplně pravdu… protože ho nesnáším už dlouho,“ smál se Marchand a dodal, že spolu trénovali přes léto, a ani tehdy mezi nimi nepanovala žádná něha. „To se teď fakt měnit nebude.“

Jasně, šlo o fórky. Ale právě tenhle typ špičkování dělá Marchanda tím, čím je. Nejen skvělým hokejistou, ale i mistrem provokace. Jeho přítomnost okamžitě zvedla energii v šatně úřadujících šampionů. Trenér Paul Maurice si toho cení: „Tohle je součást jeho osobnosti. Za chvíli začíná play-off a všichni budou pod tlakem. Brad je člověk, který do toho vnáší lehkost, humor a hlavně šťávu.“

Do týmového chatu se hned po přestupu uvedl stylově – samozřejmě dalším „chirpem“, jak se v hokejové hantýrce říká drsným poznámkám, a rozjel svoji klasickou show. Není to nic překvapivého – Marchand je známý tím, že dokáže rozhodnout zápas i vytočit soupeře v jedné jediné akci.

A proti Detroitu to bylo znát i na ledě. Jeho gól uzavřel produktivní druhou třetinu, ve které Florida otočila skóre na 3:1. Panthers nakonec vyhráli 4:1 a publikum odměnilo Marchanda ovacemi vestoje, když byl jeho zásah oznámen jako „22. v sezóně, první za Floridu“.

Předtím stihl nasbírat dvě asistence v prvních sedmi duelech za nový tým, přičemž hned v tom prvním (28. března) přihrál na vítězný gól Sama Bennetta v prodloužení. Trefa proti Red Wings přišla z jeho patnácté střely za Floridu.

Marchand si nové angažmá užívá: „Je to výjimečný zážitek. Byl jsem u týmů, které šly až na vrchol, i u těch, které to nedotáhly. Každopádně si čím dál víc uvědomuju, že tyhle šance nejsou samozřejmost. A proto si teď každý den v lize opravdu užívám.“

