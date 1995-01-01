Marchand se vrací do Bostonu! Možná mi zatleskají… a pak mě vypískají, směje se

21. října 10:00David Zlomek
Ještě před pár měsíci by si tohle nikdo neuměl představit. Brad Marchand, ztělesnění Boston Bruins, v dresu Floridy Panthers. V úterý večer se vrátí do TD Garden poprvé jako soupeř. A sám přiznává, že to bude hodně silné. „Upřímně? Jsem rád, že jsem nehrál ten zápas krátce po přestupu,“ řekl s úsměvem. „Tehdy by to bylo moc čerstvé. Teď už to snad zvládnu.“
Bostonští fanoušci ho milovali. Byla to ikona, která uměla rozhodnout zápas i vyprovokovat válku na ledě. Teď se po letech vrací jako vítěz Stanley Cupu s Floridou. „Bude to těžké,“ připouští Marchand. „Panthers tady nikdo nemá rád. Možná mi pár lidí zatleská, ale jestli udělám chybu, vypískají mě dřív, než se otočím.“
Všichni ale ví, že ten moment, kdy se na kostce nad ledem rozběhne video s jeho góly a oslavami, přinese něco víc než pískot. Tohle město nezapomíná. A Marchand byl jeho symbolem víc než dekádu. Od triumfu v roce 2011 přes dvě další finálové účasti až po rekordní sezonu v roce 2023.
Srdce Bostonu tehdy tvořili tři jména: Zdeno Chára, Patrice Bergeron a Brad Marchand. „Byli jsme rodina,“ řekl kdysi Bergeron. Dnes už všichni odešli, ale jejich odkaz zůstává. Marchand s nimi i s Tuukkou Raskem a Adamem McQuaidem zašel na večeři. A kdo platil? „Donutili mě,“ smál se.
Na otázku, co mu z Bostonu chybí nejvíc, odpověděl bez přemýšlení: „Fanoušci. Ti dělají to město výjimečné. Každé ráno jsem chodil do stejné kavárny. Když jsem hrál dobře, měl jsem na kelímku vzkaz: ‘Skvělá práce.’ Když špatně, napsali: ‘Těžká noc, co?’ Žijí tím.“
Marchand přiznává, že až teď, když se vrátil, ho to všechno opravdu dohnalo. „Poprvé mě to chytlo v neděli večer. Došlo mi, kolik vzpomínek s tím místem mám. Bude těžké to ustát.“
