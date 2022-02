Marchand se odvolává: Nikoho jsem nezranil!

Brad Marchand byl za píchnutí do brankáře Pitsburghu suspendován na šest zápasů. Celou situaci zkoumalo speciální oddělení pro bezpečnost hráčů. V pátek v noci ale Hráčská asociace NHL podala jménem Marchanda odvolání. Elitnímu křídelníkovi se trest zdá příliš přísný, protože nikoho nezranil a do hry se může vrátit až 24. února.

„Byla to situace, která nastala a já jsem reagoval velmi špatně,“ uznal forvard Bruins. „Takže je vlastně jedno, co to začalo. V takové situaci musím být samozřejmě mnohem lepší v ovládání svých emocí a nereagovat tak.“

„Jo, bylo to hloupé? Samozřejmě to bylo hloupé. To nepopírám. Absolutně jsem to neměl dělat,“ nebral si servítky o svém chování. „Ale stojí za to pozastavení? Myslím, že ne! Jarryho jsem nezranil. Žádné potenciální zranění. Byl velmi dobře chráněn. Skutečnost, že jde o šest her, je založena na historii, ne na hře,“ ohradil se na výrok komise.

V jeho dosavadní kariéře to byla sice jeho osmá stopka, ale poprvé dostal trest delší než pět zápasů, a ještě k tomu s rekordní pokutou. „Nebudu ospravedlňovat, že to, co jsem udělal, bylo správné. Ale tohle bylo velmi, velmi hluboké pozastavení činnosti.“

„Jsem emotivní člověk. Vždycky jsem byl. Nikdy se to nezmění. Ta část mě se nikdy nezmění. Nikdy nebudu chtít, aby se změnila, protože to je to, co ze mě dělá hráče, kterým jsem.“

Jeho prohřešek mu ale nedokáže prominout hlavní kouč mužstva Cassidy, protože po Bergeronovi přišel o dalšího klíčového hráče. „Tentokrát ho nic nemůže omluvit, ztratil nad sebou kontrolu,“ prohlásil zároveň s myšlenkou, že si se svým svěřencem bude muset vážně promluvit. „Není pochyb o tom, že si spolu sedneme. Za ta léta tady jsme to udělali už hodněkrát. Když Brad ovládá své emoce, odvádí pro tým dobrou práci.“

Třiatřicetiletý forvard je totiž stále nejproduktivnějším hráčem Bruins a ztráta jeho ofenzivní pomoci v zápasech je obrovsky poznat. Tahoun Medvědů si toho je samozřejmě vědom.

„Znám hráče, kterým jsem v této lize a pro tento tým,“ pronesl. „Poslední věc, kterou chci udělat, je zklamat své chlapce tak, jak jsem to udělal v této situaci. Ztratil jsem chladnou hlavu, o tom není pochyb. Posledních několik let jsem v tom ale byl docela dobrý. Musím na sobě dál pracovat, abych byl lepší a už se to neopakovalo,“ ukončil elitní útočník Bostonu svou řeč.

