Marchand rázně utnul spekulace o smlouvě. Nemá pravdu, uzemnil novináře

Situace kolem Brada Marchanda se zamotává. Lídr Bostonu Bruins měl být podle zámořských novinářů blízko k novému kontraktu, vše je ale jinak. Popřel to totiž sám hráč.

Včera večer Elliotte Friedman v pořadu Saturday Headlines uvedl, že Bruins jsou blízko prodloužení smlouvy s kapitánem Bradem Marchandem. Friedman uvedl, že nový pakt bude tříletý, ale neměl informace o délce platu.

S trochou nadsázky by se dalo říct, že informace ani mít nemohl. Sám Marchand totiž Friedmanovy informace odmítl. Po zápase s Torontem řekl: „Nejsem velký příznivec toho, abych mluvil o smlouvách v médiích. Ale ta zpráva od Elliotta je nepravdivá. Elliotte se prostě mýlí. To je vše, co bych k tomu měl říct.“

Poté, co si Marchand a trenér Jim Montgomery minulý týden vášnivě vyměňovali názory při prohře v prodloužení s Utahem, je tak kolem kapitána celkem živo. Marchandovo střídání tehdy vedlo k rozhodujícímu gólu Utahu, byť byl po přezkoumání zrušen, a Mongtomery byl z Marchandovy reakce viditelně frustrovaný.

Marchand i Montgomery tuto interakci bagatelizovali, přičemž druhý jmenovaný řekl: „Nemusíme to spolu dál řešit. On i já jsme emocionální lidé. Nejsem ze sebe nadšený, ale nepřemýšlím o tom potom a on také ne. Je to profesionál. Je to skvělý hráč, který pro nás dělá spoustu dobrých věcí, a má také vysoké nároky. Je to za námi.“

Frustrace byla u týmu Bruins, který se trápí v úvodu sezony, pochopitelná. Boston měl po osmi zápasech bilanci 3-4-1, ale v noci zapsal cennou výhru v prodloužení proti Torontu.

Nicméně u hráče, který se blíží čtyřicítce, je pochopitelný očekávaný regres. Přesto Bruins na Marchanda spoléhají i v druhé polovině jeho kariéry. Od sezony 2019/20 nastřílel Marchand za Boston 139 gólů a nasbíral 370 bodů ve 348 zápasech (bez letošních zápisů), což jsou pozoruhodná čísla.

Marchandovo prodloužení v Bostonu by mělo být prvním z řady, které tým v této sezóně čeká. Organizace Bruins ještě musí do začátku sezony 2025/26 připravit nové smlouvy (nebo vyřešit jejich budoucnost jinak) pro útočníky Trenta Frederica, Morgana Geekieho a Johna Beechera.

