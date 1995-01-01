Marchand politý živou vodou. Na Floridě omládl a vstoupil mezi legendy

14. listopadu 14:00Jiří Lacina
V létě prý Don Sweeney z Bostonu intenzivně sháněl posilu do útočných řad. Ptal se na kde koho. Jeden tip bychom měli, Done – Brad Marchand. A pardon, ten už je smluvně vázaný na další roky na Floridě. Na jaře ho získala za hubičku!
Veterán Bruins působí na Floridě jako politý živou vodou. Byl výraznou osobností pohárových bojů, ve 37 letech zvednul podruhé nad hlavu Stanley Cup. A letos při absenci Barkova či Tkachuka doslova táhne Pantery. S 20 body (11+9) je bezpečně nejproduktivnějším hráčem mužstva, a to se stihl na jedno utkání vzdálit, aby podpořil kamaráda, jemuž zemřela dcera na rakovinu. K tomu je i nejlepším týmovým střelcem.
Klobouk a dolů a uctivá poklona!
Loni v létě podstoupil hned tři operace. Profesionálně si nechal vše na období po sezóně, aby mužstvo co nejméně oslabil. Vrátil se připravený a po dvou 67 bodových sezónách pořád sbíral zhruba 0,8 bodu na zápas. Sweeney přesto už nechtěl za veterána utrácet. A pustil ho konkurenci.
Nic lepšího nemohl pro Marchanda udělat.
Ve čtvrtek vstoupil mezi legendy, když se připojil do klubu tisícibodových hráčů. Zapsal dvě asistence a druhou nahrávkou na gól do prázdné brány se stal 102. hokejistou v historii ligy, který nasbíral čtyřciferný počet bodů.
„Tak trochu jsem doufal, že to bude dnes večer,“ řekl Marchand. „Měl jsem tu rodinu. Je fajn to dokázat to doma.“
Tři roky před čtyřicítkou je ve své 17. sezoně v NHL jedním z dvanácti aktivních hráčů, kteří mají tolik bodů. Zařadil se do skupiny, kam patří Sidney Crosby (1 707 bodů), Alex Ovečkin (1 635), Jevgenij Malkin (1 367), Patrick Kane (1 348), Anže Kopitar (1 287), Steven Stamkos (1 194), John Tavares (1 135), Claude Giroux (1 128), Connor McDavid (1 107). Nathan MacKinnon (1 047) a Nikita Kučerov (1 008). Poslední se připojil na začátku sezóny.
Marchand na to potřeboval 1116 zápasů.
„Je nezastavitelný,“ řekl útočník Panthers Carter Verhaeghe. „Nevím, jak to dělá každý zápas. Má neskutečný motor a maká každý večer. Je to úžasné. Skvělý hráč. Vidíte tu energii, kterou nám neustále přináší.“
Marchand podepsal na šest let. Bill Zito tím trochu zašvindloval a snížil stropovou zátěž. Hráč svoje peníze dostane a nebude tolik ročně zatěžovat rozpočet. Marchand asi do 43 let na špičkové úrovni nevydrží, nejspíš skončí dřív, ale i kdyby hrál na téhle úrovni 3-4 roky, na průšvih to nevypadá.
Pokud bude třeba jednou práce neschopen, nejpravděpodobněji pošlou Panteři jeho smlouvu někomu, kdo se bude chtít dostat nad platovou podlahu. Jako třeba v případě Jakuba Voráčka. Plnení smlouvy pak obvykle přebírá pojišťovna.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.