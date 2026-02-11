NHL.cz na Facebooku

Marchand o Pastovi: Přátelství do konce života. Provokace? Donutil by nás zaplatit

11. února 19:29

Ondřej Mach

(MILÁN, od našeho zpravodaje) Pouze s pár lidmi strávil při výkonu hokejového řemesla víc času. S ikonami Bostonu jako Patrice Bergeron, Tuukka Rask nebo David Krejčí... Zhruba dekádu ale měl Brad Marchand na očích i Davida Pastrňáka. Ve čtvrtek se střetnou pod pěti kruhy: jeden v úboru Kanady, druhý v barvách Česka.

„Je to jeden z nejlepších hráčů na světě. Takže doufám, že ho na ledě moc často potkávat nebudu,“ naznačil Marchand úsměv v rozhovoru s českými novináři v Santa Giulii.

„Češi mají spoustu skvělých hráčů, ale on je opravdu jeden z nejlepších v NHL. Musíte si ho hlídat. Mám na něj skvělé vzpomínky, je to super kluk. Vzpomínám si na jeho první zápas, jak byl nadšený a šťastný. Ta jeho energie na ledě i mimo něj? Je s ním sranda!“ sypal ze sebe sedmatřicetiletý veterán, který ale na olympiádě startuje vůbec poprvé.

Když se talentovaný sniper ze srdce Evropy v roce 2014 dral na věhlasnou scénu, měl už Marchand ve vitríně prsten za Stanley Cup. První pohár si potěžkal na jaře 2011, další až loni na Floridě. Napříč ligou si vydobyl pověst "krysy", tuze nepříjemného provokatéra, co vás zakrátko vytočí doběla. Ale dosáhl i na stobodovou sezonu, u Bruins navíc později dělal kapitána.

Na Pastrňáka žádnou specialitu ze svého repertoáru vytáhnout neplánuje. „Ne, ne! Takového hráče necháváte být. Je příliš dobrý a nebezpečný. Akorát by vás donutil za to zaplatit,“ zavrtěl hlavou Marchand.

Kariérní osudy obou hvězd a členů tvrdého bostonského jádra se rozdělily ani ne před rokem. Bruins se pustili do výprodeje, pár plejerů zhodnotili na přestupovém trhu. GM Don Sweeney se nezdráhal poslat o dům dál ani Marchanda. Nový domov našel na Floridě, Pastrňákovi v kabině ubyl jeden z nejbližších parťáků.

A musel se stát ještě větším lídrem. „Jde příkladem, svoji hru povýšil na vyšší úroveň a já za něj jsem moc šťastný. Teď v Miláně jsme se jeden den potkali, ale moc času jsme neměli. Každopádně mezi námi je přátelství, které vydrží do konce života. Ještě se potkáme,“ byl si jistý Marchand.

Dýchánek – byť ne zrovna přátelský – si dají ve čtvrtek od 16:40 na ledě propírané milánské arény. „Bude to těžký zápas. Mají dobrý tým, před dvěma lety vyhráli mistrovství. Z Česka se stal hodně dobrý soupeř,“ uznal Marchand.

