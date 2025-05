Marčenkova hvězda stoupá. Na odchod z Columbusu nemyslím, říká

Kirill Marčenko má za sebou průlomový ročník v NHL. V dresu Columbusu odehrál 79 utkání, nasázel 31 branek, přidal 43 asistencí a skončil s vynikajícím hodnocením +29. Ve svých 24 letech se etabloval mezi klíčové postavy týmu. Přesto ho během sezony nebylo příliš vidět v médiích. A to zcela záměrně.

„Ne že bych nechtěl, jen jsem prostě neměl čas. Když běží sezona, soustředím se jen na sebe a hokej,“ vysvětlil Marčenko svůj přístup v rozhovoru po RG.org. To se promítá i do jeho přípravy. V létě nedělá zásadní změny, ale neustále hledá, co by mohl vylepšit. „Nic radikálního. Spíš jemné úpravy, něco přidám, něco vypustím. Každý rok si všímám detailů, které můžu zlepšit.“

Výrazně pokročil také v defenzivní činnosti. „Na začátku mi trenéři dávali rady ohledně hry dozadu. Nenařizovali, ale pomáhali pochopit, co je moje role. Postupně jsem tomu začal rozumět a věděl, co se ode mě čeká.“

Marčenko našel rovnováhu mezi svým klidem a důvěrou, kterou mu dává trenér Dean Evason. Jejich spolupráce není o častých poradách, ale o vzájemném respektu. „Moc spolu nemluvíme. On mě nechává být, když dělám svou práci. Řekne mi něco drobného a já s tím většinou souhlasím.“

Ruský útočník se netají tím, že má vyšší cíle. „Když se mě zeptáte, jestli si myslím, že můžu dát 50 gólů nebo udělat 100 bodů, odpovím, že ano. Kdybych tomu nevěřil, těžko se mi to někdy podaří.“

Sám ale připouští, že jeho hlavním motorem není sláva, ale vnitřní disciplína. Vyhýbá se sledování hokejového dění během sezony, aby se vyvaroval rozptylování. „Nečtu zprávy, nesleduju, co se kde děje. Věnuju se jen vlastní hře.“

V Columbusu vidí svou budoucnost. „Neuvažoval jsem o odchodu. Mám smlouvu, cítím se tu dobře. Město i klub mi vyhovují.“ Klub v něm vidí důležitou součást budoucnosti, což si Marčenko uvědomuje. „Je to velká odpovědnost, ale snažím se tím příliš nezabývat. Chci být lepší než loni. To je všechno.“

I přesto, že Blue Jackets nakonec těsně minuli play-off, se ohlíží zpět s lehkou sebekritikou. „Prohráli jsme několik klíčových zápasů. Možná kdybych přidal pár gólů navíc, mohli jsme se tam dostat.“

