Marčenko se stěhuje z KHL za oceán. Udělá první tým Blue Jackets?

Dvaadvacetiletému Rusovi vypršela po sezoně smlouva v KHL. Nyní může talentovaný útočník zkusit štěstí v zámořské soutěži, kde na něj drží práva Columbus.

Blue Jackets si Kirilla Marčenka vybrali na draftu v roce 2018, tehdy šel jako 49. v pořadí. Mladý Rus však po draftu zůstal ve své rodné zemi, kde byl vyměněn z Chanty-Mansijska do Petrohradu. Následně podepsal s SKA dvouletý kontrakt, který mu vypršel letos.

Během svého rozvoje v ruské nejvyšší soutěži odehrál 114 duelů, ve kterých si připsal 64 kanadských bodů. Dvakrát reprezentoval svou zemi na mistrovství světa juniorů a pokaždé se vrátil s medailí na krku, svou sbírku cenných kovů rozšířil o stříbro a bronz.

Po konci sezony v KHL podepsal nováčkovský kontrakt s Columbusem. „Někdy musíme čekat na kluky z KHL trochu déle. Jejich smlouvy tam jsou poměrně složité. Ale naštěstí se už nyní připojuje k naší organizaci,“ komentoval Jarmo Kekalainen, generální manažer organizace z Ohia.

Talentovaný útočník už stihl zaujmout na nováčkovském kempu, kde předváděl skvělé výkony a vyčníval. „Je to urostlý křídelník, který může hrát na obou stranách útoku, zároveň má parádní střelu, je šikovný pravák. Umí mnoho dovedností a myslím, že i v tempu, které NHL vyžaduje,“ komentoval Kekalainen. „Vypadá jako muž, který několik let hrál dospělý hokej. A nebojí se to na ledě ukázat,“ řekl kouč Larsen.

Rodák z Barnaulu věří, že by se mohl už v následujícím ročníku objevit v NHL. „Myslím, že pořád na sobě potřebuji ještě trochu pracovat. Dva, tři měsíce práce a možná budu mít i na NHL,“ poodhalil po rozvojovém kempu nováčků. I po akci pro nováčky zůstal dvaadvacetiletý křídelník v Americe, kde si buduje nový domov. „Líbí se mi to tu. Je to tu skvělé, ale musím ještě makat, abych začal novou sezonu dobře. Chci střílet góly a vyhrávat,“ burcuje mladý Rus před premiérovou sezonou v zámoří.

