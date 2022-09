Maple Leafs: Pozornost celého Toronta se upírá na brankoviště

Sestava Leafs je nachystaná. Naposledy v půli července oznamoval klub fanouškům zásadnější novinu, bylo to prodloužení smlouvy s Pierrem Engvallem. Dva v podstatě nudné měsíce rozčeřila až aktuální zprávička, podle níž Toronto podepsalo na zkoušku do kempu Zacha Astona-Reese, útočníka se zkušeností 230 utkání v NHL, převážně z Pittsburghu.

Necelé dva týdny před začátkem přípravy adrenalin pomalu roste.

Toronto zůstává týmem silného útoku. Ten opět potáhne dvojnásobný vítěz Maurice Richard Trophy Auston Matthews, v minulé sezóně šedesátigólový vítěz Hart Trophy. Další draze zaplacená jména – Tavares, Marner, Nylander – asi netřeba zmiňovat.

Od party Kylea Dubase se opět očekává, že bude patřit k elitě Atlantické divize, nejspíš celé Východní konference. Na co to ale bude stačit v play off? Tam totiž Maple Leafs čekají na vyhranou sérii už od roku 2004. Posledních šest let vždy postoupili, pokaždé vypadli v prvním kole. Loni po čestném boji s následným finalistou, ale... na to se historie neptá.

Murray - Samsonov

Před příští sezónou nebude pro Toronto nic důležitějšího než brankoviště. Kyle Dubas zřejmě miluje změny, snaží se napravit vlastní chyby z minulosti. Brankoviště tedy opět doznalo velkých změn. V Torontu spojují s tímhle tahem sázku na vlastní budoucnost. Pokud totiž Toronto opět vybouchne, může to být Dubasův konec. Jeho „poslední tanec“, jak je teď populární říkat.

Vyjde sázka na prověřený tandem Murray – Samsonov? Oba mají co dokazovat. Matt Murray získal velmi mladý s Pittsburghem dva poháry, od té doby bojuje se zraněními a tápe. Ilja Samsonov bojoval ve Washingtonu s Vítkem Vaněčkem o místo jedničky, teď ho čeká podobná pozice v Torontu.

Leafs potřebují minimálně od jednoho stabilní a jisté výkony.

Přípravný kemp Javorových listů má odpovědět na víc otazníků. Keefe bude nejspíš řešit složení útoků. Musí najít náhradu za 21 branek Ilji Michejeva, který odešel do Vancouveru. Calle Jarnkrok se bude snažit nahradit Ondru Kašeho.

Jak je v podstatě už tradicí, klub je v letním období stále 1,5 miliónu dolarů nad platovým stropem, rovněž tento problém musí generální manažer vyřešit.

Nejbolavějším místem ale zůstává brankoviště. Pokud Matt Murray (na snímku) objeví formu z let 2016 a 2017, může Toronto konečně v play off uspět. Pokud ne, Dubasova mise v Torontu nejspíš skončí.

