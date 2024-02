Manko 18 bodů na Kučerova? Šestá Art Ross Trophy McDavida nezajímá

Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Gordie Howe. Tři velikáni, možná ti vůbec nejlepší hokejisté všech dob. Ve svých érách dominovali, čněli nad konkurencí. Jejich výsadní postavení v dějinách NHL dokládá i fakt, že pouze jim se povedlo minimálně šestkrát ovládnout ligovou produktivitu. Zařadit se k nim mohl už v této sezoně další kanadský fenomén na bruslích. Číslo 97 u edmontonských Oilers, Connor McDavid. Jenže hromadění bodů odstavil na vedlejší kolej.

67 bodů ve 43 zápasech?

To je vizitka, která by u 99,9 procent hokejistů byla ohromující, dechberoucí. Jenže když máte na zádech jmenovku McDavid, o sezonu dřív jste zvládl neuvěřitelných 153 zářezů do statistik a aktuálně ztrácíte na ligového lídra propastných 18 bodů, čelíte otázkám.

Není to málo? V čem je chyba? Proč se vám nedaří stáhnout manko na Nikitu Kučerova?

Takové nároky jako na McDavida neklade hokejová veřejnost na nikoho jiného. Čekají se od něj zázraky. Na počkání a jako na běžícím pásu. Pravdou je, že McDavidova ztráta na ruského kejklíře a také na Nathana MacKinnona (17 punktů), má dva důvody.

Ten první rád vypíchl sám "McJesus", když prohodil: "Být vysoce produktivní? Jasně, to je skvělý pocit. Ale jak já, tak Leon (Draisaitl) chceme být součástí týmu, který hraje tak, aby došel daleko v play-off. Podřídili jsme naši hru novému systému, hrajeme rozvážněji."

Ano, hurá hokej, jakým byl především McDavid známý, se mění ve vyspělejší herní projev.

A ten druhý důvod? Majitel tří Hartových trofejí vstoupil do této sezony na své poměry bídně, prožíval nejhorší start v kariéře. Tápal celý mančaft, což vyústilo ve výměnu hlavního kouče. Od té doby je McDavidovi těžko co vytknout.

S 57 body od 13. listopadu je třetí v NHL, jen za MacKinnonem a Kučerovem, a navrch (a to je pro McDavida naprosto klíčové) má lví podíl na famózní vítězné sérii Olejářů. Vyhráli už 16krát za sebou, jediný triumf je dělí od absolutního rekordu NHL.

McDavid hraje zodpovědněji, ale stále baví. Tohle umí jako málokdo:

McDavid je týmovější a Edmontonu to svědčí. Nehoní se divoce za každou trefou či asistencí, stejný přístup zvolil i Draisaitl. S 57 body v dosavadním průběhu sezony je "až" na 14. fleku. V jeho případě prakticky v suterénu. Nechává ho to klidným. On sní o jiných poctách než těch individuálních.

"Myslím si, že je dobře, že se teď vše netočí kolem toho, jak já s Leonem sbíráme bod za bodem," říká McDavid, kterému vyhovuje úbytek novinářské pozornosti a článků řešící "hausnumera", na která by mohl tím a oním tempem dosáhnout.

Stále má přitom čísla, která si zaslouží obdiv. V NHL najdete jen tři produktivnější borce. Zároveň je nejspíš nejefektivnější v kariéře, co se týče přínosu pro mančaft a jeho výsledky. Ukazuje se, že cesta, pod kterou se pod trenérem Krisem Knoblauchem vydal, je správná.

Základním principem evokuje přerod Stevea Yzermana z ofenzivní star v opravdového lídra. A všichni víme, co následovalo.

Šestá Art Ross Trophy počká. "Vím, jaké to je vyhrát bodování, to už jsem párkrát dokázal," říká. Teď McDavid mašíruje za hokejovým grálem. Dosud nejnadějněji, byť ty opravdové a nejtěžší zkoušky teprve přijdou.

