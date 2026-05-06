NHL.cz na Facebooku

NHL

Máme střídačku ve váze? Slafkovský bryskně pobavil s libelou, pohotový byl také při gólu

12. května 16:00

Tomáš Zatloukal

Na ledovou plochu dopadlo v NHL už ledacos. Kelímky od piva, chobotnice i sumci, drobné, plastikové krysy... Ale kdo chodí na play-off věhlasné profiligy s vodováhou, klasickým měřícím nástrojem s bublinkou? Právě libela skončila na kluzišti při rozbruslení před třetím mačem mezi Buffalem a Montrealem. Všiml si ji Juraj Slafkovský a "svojský" Slovák pohotově přidal další scénku do zlatého fondu své kariéry. Dovezl rekvizitu z kufru snad každého řemeslníka ke střídačce, kde v rychlosti zkontroloval, zda je hrana mantinelu "ve váze". Potlesk každopádně košický rodák zaslouží především za svou trefu, kterou zvyšoval na 4:1.

Slafkovský prožívá skutečně pestré vyřazovací boje.

Bohaté na události.

Hned na úvod nadchl hattrickem a oživil vzpomínky na heroické výkony z posledních dvou olympiád.

Přišly také chvíle, které naplňují i ono známé tvrzení, že zážitek nemusí být nutně pozitivní, ale hlavně silný. Stačí si vybavit, jak hráče, kterého pro velký hokej pomáhali piplat i v Hradci Králové, vypnul Brandon Hagel.

Nebo kterak mu ten samý rebel ve službách tampských Bolts sebral už takřka jistý gól do prázdné klece. "O moc hloupější už být nemůžu, byl jsem hned v pohodě," reagoval Slafkovský pobaveně, zcela typicky, na otázky ohledně Hagelovy dělovky na bradu.

Teď přibývá vtipná improvizace s instrumentem, který byste nejspíš mezi mantinely nečekaly, vykulené oči coby osobitá reakce na jedno z vysvětlení od sudího, a také gól s pořadovým číslem 4. 

I při něm ukázal svou duchapřítomnost. V přesilové hře tečoval puk těsně před Alexem Lyonem, snad ještě více než on slavil Jakub Dobeš v kleci domácích. Habs nakonec zvítězili 6:2, ujali se vedení v sérii a navíc mají i příště výhodu vlastního ledu.

Pro Slafkovského není vše růžové, chtělo by to bodovat častěji a hlavně se konečně prosadit ve hře pět na pět. Ale že by mu to bralo elán? Ne, on si věří, hokejem se baví, vychutnává si montrealskou jízdu.

A kdo ví, třeba příště bude ústřední role zase jeho. Má báječné kvality i osobitou náturu. Umí si poradit s tlakem.

Obdobná slova platí i o Dobešovi. 

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Pálení mostů v Edmontonu. Novináři předpovídají konec trenéra i celého štábu

12. května 14:00

Carolina si zpestřila play-off zajímavým krokem. Na dva roky podepsal spolehlivý útočník

12. května 12:00

Colorado děkuje nečekaným hrdinům. Avs uštvali Minnesotu a vedou 3:1

12. května 10:00

Colorado nadělilo bůra Minnesotě, Nečas dvakrát asistoval

12. května 6:46

nhl.cz doporučuje

Od hamburgrů k hokeji. Chayka přibral k obřímu soukromému byznysu „na vedlejšák“ NHL

7. května 11:30

Dárek pro Toronto! Maple Leafs vyhráli draftovou loterii a budou vybírat jako první

6. května 6:14

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

Šokující rošáda ve Vegas? Cassidy doplatil na nestravitelnou povahu a konflikty s hráči

30. března 18:00

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.