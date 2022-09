Máme lepší tým, než jsme měli, hodnotí Markström

Sezóna se neúprosně blíží a sami hráči dokonce spekulují, zda se během letní přestávky jejich celek zlepšil či zhoršil. Dalším pánem na holení, který zhodnotil aktuální situaci v Calgary byl Jacob Markström.

Švédský gólman sledoval rošády v jeho týmu zpovzdálí. Léto v Calgary by se dalo jednoduše přirovnat jízdě na horské dráze. Po odchodu Gaudreaua a Tkachuka to s Flames nevypadalo nejlíp. Ale naštěstí kousky, které místo amerického bouřliváka dorazily, přislíbily prodloužení kontraktu.

Jonathan Huberdeau už stihl novou smlouvu podepsat, Calgary si jej pojistilo až do roku 2031 a přidalo klauzuli o nevyměnitelnosti. Obránce MacKenzie Weegar ještě podepsáno nemá, ale neskrývá své nadšení z nového týmu. Zároveň když přičteme podpis Nazema Kadriho, tak rázem zjistíme, že z toho kanadský celek vybruslil až nečekaně dobře.

„Myslím, že teď máme lepší tým, než jsme měli předtím. Je to skvělá vizitka našich manažerů a všech, co se na podpisech a výměnách podíleli. I díky tomu se my hráči moc těšíme na návrat na led a na novou sezonu,“ poodhalila jednička týmu z Calgary pro nhl.com.

Díky výměně s Floridou došlo i na jedno veliké shledání. Huberdeau a Markström totiž spolu strávili na Floridě necelé dva roky. „Oba jsme museli do svých pozic v NHL trochu vyzrát, on je teď jedním z nejlepších hráčů na světě, takže je skvělé ho mít zpět v týmu. Vypadá urostlejší, je silnější, to jsou změny, kterých jsem si všiml. Ale lidsky je to stále skvělý chlap a spoluhráč, moc se těším, že s ním budu znovu sdílet kabinu,“ připomněl Markström.

V uplynulé sezoně se Calgay dařilo, se 111 body vyhrálo Pacifickou divizi. Co se vyřazovacích bojů týče, tam zvládli Flames přetlačit Dallas, ale ve druhém kole padli s Edmontonem.

Jak si rodák z Gävle užíval vyhrocené souboje s Olejáři? „Je to Bitva o Albertu, byla skvělá. Obě města a celá Alberta tím žila. Fanoušci byli šílení, v aréně bylo rudé moře, bylo to neskutečné. Nejtěžší však byla ta porážka, jelikož se cítíte, že jste zklamali město a fanoušky, chtěli víc a my také, ale nevyšlo to. První pocit bylo zklamání a jen víte, že tohle nechcete znovu zažít,“ připojil svůj pohled na epické souboje.

Nový ročník pro Calgary začne už téměř za měsíc. V prvním utkání sezony vyzvou úřadující šampiony z Colorada.

