Malý velikán! Hutson v sezoně překvapil NHL a stal se králem nováčků

Lane Hutson vepsal své jméno do historie Montrealu. Dvaadvacetiletý americký obránce se stal vítězem Calder Trophy pro nejlepšího nováčka sezony a ukončil dlouhé čekání Canadiens na tuto prestižní cenu, které trvalo od roku 1972, kdy ji získal legendární Ken Dryden.

Hutson v hlasování profesionálních hokejových novinářů jednoznačně předčil gólmana Calgary Dustina Wolfa a útočníka San Jose Macklina Celebriniho. Sám o výsledku neměl do poslední chvíle tušení — o svém triumfu se dozvěděl během překvapení, které mu uspořádali rodiče a přátelé v jeho rodném Illinois. „Abych byl upřímný, nemám rád překvapení,“ usmál se při předávání trofeje. „Ale tohle je výjimka, na kterou nikdy nezapomenu. Vyhrát cenu pro nejlepšího nováčka je pro mě obrovská čest.“

Výsledky letošní sezony tomu plně odpovídaly. Hutson odehrál všech 82 utkání základní části, během nichž si připsal 66 bodů (6 gólů a 60 asistencí), čímž stanovil několik historických milníků. Dosáhl nejvyššího počtu bodů mezi obránci-nováčky Canadiens v historii a s 60 asistencemi dorovnal rekord NHL v této kategorii mezi obránci, který držel Larry Murphy. Bodově pak Hutsona mezi zadáky-nováčky v celé historii ligy předčili jen legendy jako Brian Leetch, Gary Suter a právě Murphy.

Hutsonův přínos však zdaleka nekončil u čísel. Stal se klíčovou postavou obranné hry Canadiens, navzdory své subtilní postavě (175 cm, 73 kg) zvládal souboje s nejrychlejšími a nejsilnějšími soupeři. Byl také nejvytěžovanějším nováčkem v NHL, když strávil na ledě celkem přes 1864 minut - o bezmála 500 minut více než jakýkoli jiný nováček. Byl tahounem první přesilovkové formace a výborně zvládal i čtení hry, v rámci celé ligy patřil mezi nejlepší hráče v počtu zachycených přihrávek.

????️ LANE HUTSON IS YOUR ROOKIE OF THE YEAR



The Hutson family gathered to surprise Lane with the Calder Memorial Trophy. ????



Catch the 2025 #NHLAwards before Game 4 of the #StanleyCup Final on June 12 at 6p ET on @NHL_On_TNT and @Sportsnet! pic.twitter.com/n29nqp4lLv