Malkina čeká poslední sezona v Pittsburghu, dál už s ním Penguins nepočítají

Jevgenij Malkin vstoupí do své dvacáté sezony v NHL s vědomím, že bude pravděpodobně poslední v dresu Pittsburgh Penguins. Podle informací The Athletic klub neplánuje po sezoně 2025/26 nabídnout Malkinovi novou smlouvu. Dlouholetá opora, druhý nejproduktivnější hráč v historii organizace, tak zřejmě zakončí svou kariéru tam, kde ji celou strávil.

O budoucnosti čtyřiatřicetiletého centra se v zákulisí mluvilo delší dobu, ale podle reportéra Joshe Yoheho došlo v posledních týdnech k definitivnímu rozhodnutí. Vedení klubu Malkinovi svůj postoj oznámilo – další smlouva v plánu není.

Malkin nasbíral v uplynulé sezoně 50 bodů (16+34) v 68 zápasech. Přestože se snažil hrát defenzivně zodpovědněji, Pittsburgh třetí rok v řadě nepostoupil do play-off. Hvězdný útočník se navíc musel vypořádat s častými zraněními a několika změnami v sestavě, na rozdíl od Sidneyho Crosbyho neměl po většinu sezony stabilní spoluhráče.

Přesto zůstává respektovanou postavou kabiny. Po příchodu útočníka Tommyho Novaka, kterého Penguins získali na přestupní uzávěrce, projevil zájem s ním hrát ve formaci. Novak se krátce po příchodu zranil, ale vedení naznačilo, že právě on by mohl být Malkinovým centrem v nadcházející sezoně, zatímco Malkin by se případně přesunul na křídlo.

Pittsburgh mezitím prochází větší přestavbou. Po odvolání trenéra Mikea Sullivana klub najal Dana Museho, který poprvé povede tým NHL jako hlavní kouč. Generální manažer Kyle Dubas už dříve oznámil, že tým neplánuje velké letní nákupy a že se chce zaměřit na omlazení kádru.

Malkin je trojnásobným vítězem Stanley Cupu a držitelem řady individuálních ocenění včetně Hart Trophy (2012), Conn Smythe Trophy (2009) a dvou Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče sezony. Do NHL přišel v roce 2006, když si ho Penguins vybrali jako dvojku draftu už o dva roky dříve.

I přes pokles produktivity zůstává v klubu uznávaným lídrem. Organizace podle Yoheho vnímá Malkina jako klíčovou osobnost, ale zároveň si uvědomuje, že s blížící se čtyřicítkou není pravděpodobné, že by se jeho výkony ještě zvedly.

O tom, zda se Malkin po sezoně rozhodne pro definitivní konec kariéry, zatím nepadlo rozhodnutí. Opakovaně ale prohlásil, že v NHL nechce hrát za žádný jiný tým než Pittsburgh.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+