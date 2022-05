Malkin s Letangem bez smlouvy. Najdou legendy Pens s Hextallem společnou řeč?

Už je to déle než týden, kdy Tučňákům na ledě New Yorku Rangers skončila v sedmém zápase prvního kola play off sezóna. Je tak třeba myslet už směrem dopředu. Před pár dny vedení Penguins oznámilo důležitý podpis Bryana Rusta a v následujících dnech a týdnech bude Ron Hextall se svými kolegy taky řešit otázku Jevgenije Malkina a Krise Letanga. Oběma legendám tamního klubu koncem této sezóny vypršely platné smlouvy.

Oba pětatřicetiletí hokejisté patří beze sporu k největším legendám organizace Penguins. Zatímco Jevgenij Malkin byl Pittsburgem draftován na celkové druhé pozici v roce 2004, tak cesta Krise Letanga byla o něco klikatější. Ten byl vybrán o rok později až v rámci třetího kola a možná ani tehdejší vedení Penguins nevědělo, jak důležitým hráčem právě tento kanadský bek bude.

Oběma koncem téhle sezóny vypršela smlouva, a tak se v případě nedohodnutí s vedením Pens stanou nechráněnými volnými hráči.

Pravděpodobnost toho, že budou tito dva matadoři měnit dres, však není příliš velká. Oba hokejisté zvedli v dresu Penguins třikrát Stanley Cup, a tak by generální manažer Ron Hextall v případě nedohodnutí se nepřišel jen o výborné hokejisty, avšak také o uznávané lídry týmu, kteří ví, jak vyhrávat důležité zápasy. Vedení Pens si je této skutečnosti vědomo.

„Oba tady byli 16 let. Geno je skvělým hokejistou, jedním z nejlepších v historii tohoto sportu. Velice rádi bychom jej i Krise Letanga tady udrželi až do konce jejich kariér. V ideálním světě oba ukončí kariéru jako Tučňáci. Oba jsou skvělí hokejisté, takoví se neobjevují moc často,“ řekl Ron Hextall.

Minulý týden se nechal Jevgenij Malkin slyšet, že by v NHL rád ještě odehrál minimálně tři nebo čtyři sezóny, ideálně v dresu Penguins.

„Rozumím tomu, že to je byznys. Miluji tohle město a naše fanoušky. Na druhou stranu, pokud bude vedení chtít mladou krev a řekne mi to, tak s tím budu v pohodě. Nicméně doufám, že ukončím kariéru právě tady,“ okomentoval situaci ruský forvard.

V podstatě stejná slova vyšla také z úst Krise Letanga, který se cítí ještě na dalších pět sezón. „Ještě můžu hrát v pohodě čtyři nebo pět let. Vždycky bylo mým hlavním cílem zůstat tady v Pittsburghu. Snažil jsem se tady něco dobrého budovat a chci, aby to ještě pokračovalo.“

Generální manažer Pens si je však také vědom i druhé stránky věci, a to problémům s platovým stropem. I přes vysoké platy obou hráčů by však byl rád, aby oba v Pittsburghu zůstali. Dle jeho slov se jako první zaměří na ruského forvarda, jehož podpis je prioritou.

