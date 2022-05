Malkin rozhodl ve třetím prodloužení, Washington vyloupil Floridu

Druhý hrací den vyřazovacích bojů nabídl solidní podívanou. V New Yorku měli fanoušci hned tři prodloužení, nakonec se ale z prvního bodu v sérii radovali hráči Pittsburghu. Rittich zažil černou noc, když jej hráči Colorada vyhnali už po patnácti minutách z branky.

NEW YORK RANGERS - PITTSBURGH PENGUINS

3:4pp (1:0, 2:3, 0:0 - 0:0, 0:0, 0:1)

Stav série: 0:1

Tři prodloužení hned na začátek série

Nekonečná prodloužení jsou zajímavá. Někteří je milují, někteří nenávidí. Ale na začátek série si střihnout 106 minut hry? Proč ne! Velmi vyrovnaný duel mohli Pens strhnout na svoji stranu především ve druhé třetině, kdy svého soupeře přestříleli 25:8, ale třetinu vyhráli pouze 3:2. Ve třetí třetině se v 57. minutě prosadil Filip Chytil a mohl se stát hrdinou, ale jeho gól na 4:3 byl po trenérské výzvě odvolán. Střelcem rozhodující trefy v čase 105:58 byl Jevgenij Malkin.

Branky a nahrávky

10. Fox (Zibanejad, Kreider), 24. Copp (Strome, Trouba), 38. Kreider (Zibanejad) – 25. Guentzel (Crosby, Rust), 32. Guentzel (Crosby, Rust), 39. Rust (Malkin, Letang), 106. Malkin (Marino, Kapanen)

Statistické okénko

Střely na bránu: 68 – 83 | Přesilová hra: 1/1 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Louis Domingue (PIT) – 17 zákroků, 0 OG, úspěšnost zákroků 100 %, odchytal 16:40

Casey DeSmith (PIT) – 48 zákroků, 3 OG, úspěšnost zákroků 94,1 %, odchytal 89:07

Igor Šesťorkin (NYR) – 79 zákroků (2. nejvyšší počet v historii), 4 OG, úspěšnost zákroků 95,2 %, odchytal 105:58



Československá stopa v utkání

Filip Chytil (NYR) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, 0 TM, čas na ledě 21:52

Tři hvězdy utkání

1. Jevgenij Malkin (PIT) 1+1

2. Igor Šesťorkin (NYR) 79 zákroků

3. Bryan Rust (PIT) 1+2

FLORIDA PANTHERS - WASHINGTON CAPIALS

2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Stav série: 0:1

Skvělá třetí třetina Caps rozhodla o prvním bodu v sérii

Od této série se čekal poměrně vyrovnaný hokej, byť je Florida pasovaná na jasně favorizovaný tým. Jenže hrát proti Capitals není nikdy nic příjemného. Družina kouče Lavioletta to přesně dnes potvrdila. Domácí od 21. minuty vedli, ale nedokázali ve třetí třetině udržet střelce soupeře na uzdě. V rozmezí dvou minut se Washingtonu podařilo otočit skóre, které už pak skvěle chytající Vaněček udržel.

Branky a nahrávky

18. Bennett (Gudas, Verhaeghe), 21. Giroux (Montour) – 4. Wilson (Mantha, Schultz), 49. Kuzněcov (Ovečkin), 51. Oshie (Bäckström, Orlov), 60. Eller

Statistické okénko

Střely na bránu: 32 – 38 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 10 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,9 %, odchytal 58:54

Vítek Vaněček (WSH) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, 2 TM, čas na ledě 15:50

Vítek Vaněček (WSH) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %

Tři hvězdy utkání

1. Jevgenij Kuzněcov (WSH) 1+0

2. T. J. Oshie (WSH) 1+0

3. Sergej Bobrovskij (FLA) 34 zákroků

COLORADO AVALANCHE - NASHVILLE PREDATORS

7:2 (5:0, 1:1, 1:1)

Stav série: 1:0

Colorado zničilo Nashville, Rittich nezvládl začátek zápasu

V této sérii byl favorit jasně daný. Od začátku zápasu to tak také vypadalo, Colorado vlétlo na svého soupeře v obrovském tempu a po 15 odehraných minutách už vedlo 5:0. David Rittich tak nezažil příjemnou noc, protože právě po páté trefě domácích zmizel do šaten. Zbytek zápasu už byl vyrovnaný, alespoň co se vstřelených branek týče. Colorado svého soupeře přestřílelo vysoko 45:25 a zaslouženě bralo první bod do série.

Branky a nahrávky

3. MacKinnon (Rantanen, Makar), 3. Toews (Rantanen, Makar), 9. Cogliano, 13. Makar, 16. Lehkonen (Kadri, Landeskog), 35. Landeskog (MacKinnon, Rantanen), 47. MacKinnon (Girard, Ničuškin) – 39. Duchene (Johansen, Granlund), 53. Duchene (Granlund, Benning)

Statistické okénko

Střely na bránu: 45 – 25 | Přesilová hra: 2/5 – 1/4 | Trestné minuty: 22 – 34

Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (COL) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92 %, odchytal 59:55

Connor Ingram (NSH) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 44:56

David Rittich (NSH) – 8 zákroků, 5 OG, úspěšnost 61,5 %, odchytal 15:04



Československá stopa v utkání

David Rittich (NSH) – 8 zákroků, 5 OG, úspěšnost 61,5%

Tři hvězdy utkání

1. Nathan MacKinnon (COL) 2+1

2. Cale Makar (COL) 1+2

3. Mikko Rantanen (COL) 0+3

CALGARY FLAMES - DALLAS STARS

1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Stav série 1:0

Nejtěsnější možný výsledek, souboj brankářů ovládl Markström

Calgary patří k jednomu z nejproduktivnějších týmů v celé NHL, ale play-off je zkrátka ošemetné. Od tohoto zápasu by pravděpodobně málo kdo očekával výsledek 1:0. Rozhodující gól padl navíc už v 6. minutě, kdy se prosadil Lindholm. Po zbytek zápasu kralovali brankáři. A také obrana Calgary, která Dallas nechala vystřelit pouze šestnáctkrát za celý zápas.

Branky a nahrávky

6. Lindholm (Tkachuk, Gaudreau)

Statistické okénko

Střely na bránu: 26 – 16 | Přesilová hra: 1/5 – 0/5 | Trestné minuty: 30 – 30

Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (CGY) – 16 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Jake Oettinger (DAL) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 59:01



Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, 0 TM, čas na ledě 12:14

Tři hvězdy utkání

1. Jacob Markström (CGY) 16 zákroků

2. Elias Lindholm (CGY) 1+0

3. Jake Oettinger (DAL) 25 zákroků

