Malkin má velké plány: Chci hrát ještě čtyři roky, koleno je o 200 procent silnější

Zdravotní trable přitahuje jako magnet. Nejčerstvější důkaz? Z březnového mače s Bostonem si Jevgenij Malkin odnesl zranění kolena. Vyžádalo si operaci a je také důvodem, proč ruská superhvězda ještě nezasáhla do této sezony. To se ovšem brzo změní, Malkin už naplno trénuje a měl by v nejbližší době nastoupit. V Pittsburghu mezitím dumají, co s magnitogorským rodákem dál. Zda populárního "ˇŽeňu" poslat o dům dál, nebo mu nabídnout novou smlouvu.

Malkinovi běží poslední rok kontraktu, a dostává se tak na kariérní křižovatku.

Pokud o něj nebude generální manažer Ron Hextall stát, případně uvidí největší hodnotu trojnásobného vítěze Stanley Cupu v trejdu, poprvé za velkou louží změní působiště.

Sám si takový scénář nepřipouští (byť existují náznaky, že by Hextall skutečně mohl Malkina vyměnit). Pětatřicetiletý veterán chce do hokejové penze odejít coby Tučňák. A ještě před tím odehrát za Penguins tři, čtyři sezony.

"Tak dlouho bych si přál pokračovat v kariéře. Koleno je teď o 200 procent silnější, už se o něj nebudu muset bát," povídá a z jeho slov je cítit optimismus. Do hokeje má ohromnou chuť, ostatně naposledy hrál koncem května.

Teď se soustředí především na svůj návrat, budoucnost přijde na přetřes později. "Snad nastoupím už příští týden, do deseti dní chci být zpátky," povídá porcelánová a mnohdy přehlížená ikona Penguins.

Když je Malkin zdravý, je i ve svém věku mimořádně platným hokejistou. V minulém ročníku zvládl za 33 mačů 28 bodů, svou dlouhodobou bilanci z NHL upravil na 1104 zápisů do statistik v 940 partiích. Výjimečný, úctyhodný účet.

Více o tématu: Tučňáci na křižovatce

O jeho dobrém rozmaru, s jakým vyhlíží comeback, svědčí i vzpomínka na rok 2012. Před devíti lety získal Hartovu trofej, Art Ross Trophy i cenu Teda Lindsaye. Blýskl se 109 body.

"Jako klad beru to, že když jsem se minule vracel po operaci kolena, zažil jsem svou nejlepší sezonu," povídá Malkin. Když přijde řeč na novou smlouvu, pobaví: "Kontrakt teď neřeším, rozhodně nemyslím na peníze. Víte, jsem docela bohatý chlap."

Bleskově ovšem přijde čas, kdy bude to, kam povedou Malkinovy kroky, tématem číslo jedna. Zásadní slovo bude mít Hextall a díky klauzuli o nevyměnitelnosti také samotný "Geno".

Umíte si Malkina představit jinde než ve Steel City?

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+