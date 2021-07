Málek došel po trnité cestě k draftu: O to víc si toho cením!

Jakub Málek si prošel z Kroměříže trnitější cestu a nyní vystoupal na první kopec, když uspěl na draftu NHL. Devatenáctiletého brankáře, který se chystá na boj o extraligu a místo v sestavě na mistrovství světa dvacetiletých, si ze sté pozice vybrala organizace New Jersey Devils.

Kubo, co pro vás znamená draft?

V první řadě je neskutečné a neuvěřitelné, že se mi toho podařilo dosáhnout. Byl to můj sen od malička, ale z Kroměříže je cesta trošičku trnitější a složitější. O to víc si toho cením! Znamená to pro mě strašně moc. Hlavně je důležité zůstat nohama na zemi. Je pro mě důležité, abych zůstal takový, jaký jsem. Největší zklamání by bylo, kdyby mi to stouplo do hlavy. Určitě se draft řadí mezi mé největší úspěchy, ale úplně největší, čeho chci dosáhnout, je NHL. A vyhrát zlatou medaili s národním týmem.

Tušil jste, že by si vás mohl někdo vybrat?

Těžko říct, jestli jsem to čekal, nikde to není dopředu napsané, takže je to buď, anebo. Když to vezmu podle pohovorů, bylo jich hodně a některé dopadly lépe, některé hůře, ale musím říct, že skoro ze všech pohovorů jsem měl dobrý pocit. S pár kluby jsem měl pohovory i víckrát. Všechny pohovory byly víceméně stejné, otázky od rodiny až po hokej, zkrátka úplně všechno. U pár pohovorů byly ale docela zajímavé otázky, u kterých jsme se hodně nasmáli, a mnohem víc pak třeba u mojí odpovědi. (směje se)

Jak moc vás úspěch na draftu překvapil?

Neskutečně! Už z toho, že jsem byl vůbec vybraný, ale hlavně z toho, že to bylo mnohem dřív, než jsem čekal a než mi bylo predikováno. Čekal jsem páté až sedmé kolo, ale že to bude na začátku čtvrtého kola, jsem vůbec nečekal. Byl to šok a výbuch emocí.

Kde jste se vlastně dozvěděl, že si vás Ďáblové vybrali?

Byl jsem zrovna na cestě z letiště, protože jsem se vracel z nároďáku ve Finsku. Sledoval jsem to koutkem oka, kdyby náhodou něco, ale byl jsem připravený to sledovat víc až od toho pátého kola. Zavolal mi to můj osobní trenér Marek Zapletal a řekl mi úplně bez emocí: „Chlapečku, tak jsi draftovaný. New Jersey.“ (culí se) Já jsem mu samozřejmě nevěřil, protože jsem to lehce sledoval, a hned jak jsme dovolali, už se telefon nezastavil.

Co na to říkali vaši nejbližší?

Ti byly neskutečně nadšení. Všichni mi hned volali a gratulovali mi, bylo to nádherný. Moc pro mě znamenají a moc si vážím toho, že mě celou tou cestou provázeli.

S Devils jste spokojený?

Je to skvělá organizace a jsem nesmírně rád, že můžu být její součástí. Strašně moc se těším na budoucnost. Hned, jak jsem byl vybraný, už jsme spolu mluvili.

Co teď bude následovat?

Těžko říct. Momentálně se normálně připravuju na novou sezonu ve Vsetíně, se kterým bych chtěl postoupit do extraligy. S agentem to řešíme a pracujeme na tom, kde budu hrát. Teď je pro mě důležité se dobře připravit na sezonu, ať už ji strávím kdekoli. Ve hře je asi i odchod za moře, ale nechávám tomu volný průběh a uvidím, co se stane. Hodně jsem o tom odchodu přemýšlel a stále si nejsem jistý. Je to jedna z možností, kdyby ale přišla, musel bych si shrnout pro i proti. A hlavně záleží, jak bychom se shodli s agentem, protože se chci probojovat i do sestavy pro mistrovství světa dvacetiletých.

