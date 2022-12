Malá střelecká retrospektiva: Howe už není druhý, po 66 letech!

Sledovat překonávání milníků nebo skoky historickým pořadím je nepochybně atraktivní záležitost. A vždycky bylo, i když v dřevních dobách NHL šlo logicky o skromnější zápisy. Zkusil se někdo třeba zamyslet nad tím, jak dlouho vlastně trůnil na čele Gordie Howe?

Persona, ke které v mládí vzhlížel Wayne Gretzky, patří na elitní příčky nejrůznějších statistik jakoby od nepaměti. Zohledníme-li první nebo druhé místo střeleckého pořadí, pak neuvěřitelných 66 let!

9. prosince 1956 vstřelil Howe ve druhé třetině utkání Detroitu s New York Rangers svůj 324. gól v NHL, čímž vyrovnal na druhém místě historie Nelse Stewarta, jenž v letech 1925-40 nastřílel za Montreal Maroons, New York Americans a Boston Bruins právě 324 branek.

Před Howem v té chvíli zůstával jen kanonýr z nejelitnějších, po němž je dnes střelecká trofej pojmenována. O sedm let starší Maurice Richard měl v tu chvíli na kontě 467 přesných tref a na rozdíl od Stewarta ještě aktivně hrál. Dokonce zažíval s Montrealem nejkrásnější období, na konci padesátých let ho pětkrát za sebou dovedl ke Stanley Cupu.

Richard praštil s hokejem v roce 1960, ve 39 letech. Mladší Howe, který navíc zůstal aktivní mnohem déle, ho posléze překonal i na prvním místě. Stalo se 10. listopadu 1963. Ve své 18. sezóně vstřelil 545. gól, čímž překonal Richarda (544). Howe byl v té době s 1220 body a 676 asistencemi nejproduktivnějším hráčem a nejlepším nahrávačem, tímto se stal i nejlepším střelcem.

Víc než 15 tisíc fanoušků v původní detroitské hale Olympia aplaudovalo oslavenci dobrých dvacet minut. Howe nefrázoval, upřímně přiznal, jaký tlak z něj spadl: „Nyní si mohu zase v klidu užívat života,“ řekl novinářům po výhře Red Wings 3:0.

Upřímný k médiím byl i jeho otec Albert, který kdysi o synovi klidně řekl: „Byl nemotorný, zaostalý a ostýchavý. Proto jsem nikdy nevěřil, že by mohl něčeho dosáhnout.“

Pokud Howe trpěl různými formami ostychu, ve sportu to nedával znát. Ve čtrnácti prý hrál za pět hokejových týmů. V šestnácti už si ho posichrovali Red Wings smlouvou na 4000 dolarů. Místo do školy zamířil tehdy ke stavební firmě, kde dál pracoval na ohromující fyzičce. V osmnácti už válel nejslavnější ligu. A šel mu nejen hokej. V létě si přivydělával hraním baseballu.

Pokud dnes rádi upozorňujeme na to, že Gretzky dával góly v brankově nejplodnější době a současní střelci to mají těžší, tak Gordie Howe to měl vůbec nejtěžší. V jeho éře padaly průměry vstřelených branek hluboko pod pět na zápas. Šest týmů v lize se perfektně znalo, skutečně zřídkakdy někdo někomu naložil třeba desítku.

Poslední gól Gordieho Howea v NHL:

Když Howe v roce 1971 poprvé ukončil kariéru, měl na kontě 786 branek, o 232 víc než druhý Bobby Hull. Za dva roky se vrátil do WHA a po sloučení obou soutěží v roce 1979 navýšil svůj účet v NHL na 801. Poslední gól v základní části dal prošedivělý kmet bekhendem zpoza kruhu, něco takového dnes skutečně neuvidíte.

Wayne Gretzky jej překonal 23. března 1994. Ve své 15. sezóně vstřelil 802. gól v NHL. Bylo to ve druhé třetině utkání Los Angeles a Vancouveru (6:3). U King tehdy bojoval o místo i Robert Lang, který je vidět na konci videa.

Wayne Gretzky a jeho rekordní zásah:

Když nedávno překonal Howea i Alexandr Ovečkin, odsunul tím kanadskou legendu na třetí místo historické tabulky nejlepších střelců. Howe se tím ocitnul mimo první nebo druhé místo poprvé od prosince 1956, tj. po neskutečných 66 letech.

