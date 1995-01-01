Makar rozhodl o hubené výhře Colorada! Zlepšenou formu potvrdilo Buffalo

24. listopadu 6:55Jan Šlapáček
Nedělní večer společně s nocí na pondělí přinesl celkem šest utkání. Co se všechno událo?
Dnešní program byl na vstřelené góly poměrně chudý. Coloradu na ledě Chicaga stačil k vítězství pouze gól Calea Makara, Islanders porazili Seattle 1:0 po samostatných nájezdech a ani vítězství Minnesoty ve Winnipegu v poměru 3:0 se nedá nazvat střeleckými hody.
Výrazně lépe na tom byli hokejisté Buffala a Calgary. Sabres potvrdili zlepšenou formu a uspěli ve čtvrtém duelu z pěti posledních. Tentokrát v domácím prostředí porazili Carolinu jednoznačným výsledkem 4:1. Menší překvapení se pak událo ve Vancouveru, kde se z výhry 5:2 radovali hráči Flames.
V noci se hrálo ještě v San Jose, které si ve vyrovnaném klání poradilo s Bostonem a vyhrálo 3:1. Vítěznou branku Sharks vstřelil Macklin Celebrini.
Buffalo Sabres - Carolina Hurricanes
4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Branky a nahrávky
6. Tuch (McLeod, Doan), 24. Quinn (McLeod, Zucker), 39. Malenstyn (Kozak, Krebs), 60. T. Thompson (Benson) – 15. Gostisbehere.
Statistika
Střely na bránu: 21 – 30 | Přesilová hra: 1/4 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Ukko Pekka Luukkonen (CAR) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,67 %, odchytal 60:00
Frederik Andersen (CAR) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85 %, odchytal 57:24
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Ryan McLeod (BUF) - 0+2
2. Beck Malenstyn (BUF) - 1+0
3. Ukko-Pekka Lukkonen (BUF) - 29 zákroků
Winnipeg Jets - Minnesota Wild
0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Branky a nahrávky
29. Jurov (Trenin), 39. Faber (M. Johansson), 47. Kaprizov (J. Middleton, Zuccarello).
Statistika
Střely na bránu: 32 – 30 | Přesilová hra: 0/4 – 0/1 | Trestné minuty: 9 – 15
Kdo se postavil do brankoviště?
Eric Comrie (WPG) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00
Jesper Wallstedt (MIN) – 32 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:18
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Jesper Wallstedt (MIN) – 32 zákroků
2. Danila Jurov (MIN) – 1+0
3. Brock Faber (MIN) – 1+0
New York Islanders - Seattle Kraken
1:0sn. (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0)
Branky a nahrávky
rozh. náj. Palmieri.
Statistiky
Střely na bránu: 35 – 19 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
David Rittich (NYI) – 19 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 65:00
Jméno Příjmení (SEA) – 35 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
David Rittich (NYI) – 19 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 65:00
Tři hvězdy utkání
1. David Rittich (NYI) - 19 zákroků
2. Joey Daccord (SEA) - 35 zákroků
3. Kyle Palmieri (NYI) - 0+0
Chicago Blackhawks - Colorado Avalanche
0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Branky a nahrávky
39. C. Makar (Nielsen).
Statistika
Střely na bránu: 22 – 26 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Spencer Knight (CHI) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 57:32
Scott Wedgewood (COL) – 22 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:37
Tři hvězdy utkání
1. Cale Makar (COL) - 1+0
2. Scott Wedgewood (COL) - 22 zákroků
3. Tristen Nielsen (COL) - 0+1
San Jose Sharks - Boston Bruins
3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky
16. Muchamadullin (Ferraro, Goodrow), 32. Celebrini (Orlov, Toffoli), 59. Graf (Eklund, Celebrini) – 51. M. Geekie (Pastrňák).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 34 | Přesilová hra: 1/6 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Jaroslav Askarov (SJS) – 33 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 59:50
Jeremy Swayman (BOS) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 59:48
Česká a slovenská stopa
David Pastrňák (BOS) – 0+1, 0 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:29
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 21:11
Tři hvězdy utkání
1. Jaroslav Askarov (SJS) - 33 zákroků
2. David Pastrňák (BOS) - 0+1
3. Šakir Muchamadullin (SJS) - 1+0
Vancouver Canucks - Calgary Flames
2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
Branky a nahrávky
2. Hronek (DeBrusk), 49. Q. Hughes (Lankinen) – 8. Frost (Andersson, Coronato), 9. Zary (Backlund, Coleman), 31. Bahl (Kadri, Andersson), 37. Šarangovič (Andersson, Kadri), 48. Coleman (Backlund).
Statistika
Střely na bránu: 30 – 21 | Přesilová hra: 1/4 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Kevin Lankinen (VAN) – 16 zákroků, 5 OG, úspěšnost 76,2 %, odchytal 55:11
Dustin Wolf (CGY) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 1+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 24:50
David Kämpf (VAN) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:07
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 8:00
Tři hvězdy utkání
1. Rasmus Andersson (CGY) – 0+3
2. Blake Coleman (CGY) – 1+1
3. Quinn Hughes (VAN) – 1+0
