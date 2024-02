Majitel Rangers zakazuje výměnu prvního kola. Důvod je vskutku bizarní

New York Rangers jsou několikátým rokem za sebou pasování do role jednoho z favoritů na Stanley Cup. To samo o sobě se váže k posilování před play off. James Dolan, majitel týmu, s tím nemá problém. Generální manažer však nesmí vyměnit jeden konkrétní artikl.

V bráně ani v defenzivě Rangers nemají personální problém, tam zbrojit nebudou. Rádi by však přivedli útočníka. Ve hře je prý dvojice z Anaheimu Frank Vatrano a Adam Henrique, nicméně od dohody je zatím daleko.

Stejně jako bylo daleko, když se Blueshirts snažili o Eliase Lindholma, asi největší rybu letošního přestupového trhu. „Bylo mi řečeno, že nabídku skutečně předložili, ale nebyla přijata,“ potvrdil novinář Darren Dreger.

A ostatní nabídky budou muset být také řádně okořeněné. Proč? Většina týmů, které prodávají, chce drafty. Nejlépe už ten nejbližší.

Prvního kola v tomto roce se ale Dolan nechce vzdát za žádných okolností. Událost draftu se totiž letos bude konat v nové stavbě The Sphere v Las Vegas, která se skutečně vymyká a stala se z ní bez nadsázky „stavební celebrita“.

„Dolan chce vybírat v The Sphere, proto chce udržet první kolo. Chce být na výsluní. Kromě toho stavbu vlastní a je jejím šéfem,“ dodal Dreger.

Rangers tak pravděpodobně budou nabízet první kolo z dalších let, u toho letošního ale chtějí osobně být. „Rozhodně chtějí být součástí velkolepé podívané,“ zakončil Dreger.

