Majitel Anaheimu promluvil: Play-off je povinnost, budeme víc utrácet

V Anaheimu se dějí velké věci – klub má nového hlavního trenéra a s ním přichází i výrazná změna tónu. Joel Quenneville se po více než třech letech vrací do NHL. Tým kolem něj ale musí čelit nejen sportovní výzvě, ale i očekávaným otazníkům kolem minulosti kouče. A do všeho otevřeně vstoupil i majitel Ducks Henry Samueli, který se po delší době rozhodl osobně vystoupit a pro The Athletic říct, jak klub dospěl ke svému rozhodnutí.

„Bylo pro nás klíčové ujistit se, že přivádíme člověka, kterému můžeme věřit – jako odborníkovi i jako člověku. Dlouze jsme to zvažovali, ale máme jasno. Máme dobrý pocit z toho, kde se Joel aktuálně nachází, jak profesně, tak osobnostně,“ řekl Samueli během tiskové konference.

Quenneville má za sebou bohatou kariéru, ale také období, kdy mu NHL zakázala působení v lize kvůli jeho roli v neřešené kauze z Chicaga. Právě to vyvolává kritiku části veřejnosti. Samueli k tomu řekl: „Samozřejmě víme, že ne každý bude s tímto krokem souhlasit. Ale osobně i s manželkou cítíme, že jsme vše důkladně prověřili. Nešlo o lehké rozhodnutí, ale stáli jsme o zkušeného trenéra, který si uvědomuje svou minulost a je připraven pracovat s respektem.“

Ducks navíc dali jasně najevo, že nejde jen o kosmetickou změnu. Po sedmi letech bez play-off se mění očekávání – a to výrazně. „Už jsme si tím přestavbovým obdobím prošli. Teď je čas udělat další krok. Naší ambicí je stát se týmem, který bude pravidelně hrát o Stanley Cup. A tomu odpovídají i nároky na trenéra a vedení,“ uvedl Samueli.

Hráči cítí, že se atmosféra mění. Útočník Troy Terry, který dosud nezažil jediný zápas v play-off, vnímá příchod zkušeného kouče a posun ve vedení jako zásadní zlom. „Upřímně? Tohle je pro mě úplně nový pocit. Po letech, kdy se spíš čekalo a rozprodávali se klíčoví hráči, teď slyšíme, že máme reálné cíle. A že vedení je ochotné investovat do toho, abychom je splnili.“

To potvrzuje i majitelův postoj k rozpočtu. „Řekli jsme Patovi Verbeekovi (GM), že pokud bude potřeba, má k dispozici prostředky. Nebudeme rozhazovat bezhlavě, ale pokud bude dávat smysl přivést velké jméno, má naši důvěru. Už není čas na šetření,“ naznačil Samueli otevřeně větší finanční ambice než v minulosti.

Zazněla i otázka, proč se Ducks nerozhodli pro mladšího kouče bez kontroverzí. Odpověď byla přímočará: „U někoho nového nikdy nevíte, jak si povede pod tlakem. Joel má výsledky. Už dvakrát dokázal přetvořit mladý tým v silného hráče v lize. Má zkušenosti, které zkrátka nelze nahradit nadšením.“

