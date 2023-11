Magie čísel. Jaké byly největší podivnosti na brankářských dresech?

Bývalo to standardem nejen v hokeji, ale i ve fotbale. Brankář zpravidla nosíval číslo jedna. Pokud má dnes někdo potřebu překřtívat brankářskou jedničku dle angličtiny na „startéra“, pak tento výraz dokonale ladí se začátkem číselné řady.

Jednička se zažila už proto, že týmy v historii nesměly mít na soupisce víc než jednoho brankáře. Svolení zapisovat dva gólmany dala NHL klubům až v roce 1950. V sezóně 1965-66 pak učinila z tohoto práva povinnost. Záskok už musel být připravený na střídačce.

Nejen proto, že se kádry NHL rozrostly, už jedničku na zádech gólmanů často neuvidíte. Výjimky spíš potvrzují pravidlo. Při pohledu na Jeremyho Swaymana, jednoho z posledních nositelů "numera uno" na dresu, nás zámořská režie v sobotu obohatila o následující přehled.

1961-62 85,7%

1971-72 41,5%

1981-82 24,2%

1991-92 20,5%

2001-02 13,5%

2023-24 4,3%

Procento gólmanů s číslem jedna na dresu v čase. Zatímco na počátku šedesátých let nosila jedničku drtivá většina brankářů v NHL, dnes to není ani 5%. Tj. méně než jeden z dvaceti.

Ohlédněme se při této příležitosti za nejznámějšími nebo nejzvláštnějšími čísly na brankářských zádech.

00 – první nositel této bizarnosti byl John Davidson v New Yorku sedmdesátých let (na snímku vpravo). V roce 1996 jej okopíroval Martin Biron v Buffalu, NHL pak ale dvě nuly zakázala.

80 – Ilja Bryzgalov nebo Kevin Weekes. Bryzgalov si vzal osmdesátku coby rok svého narození - velmi obvyklá praxe - a taky proto, že s ním měl úspěch v Rusku.

20 – Ed Belfour tímto číslem vyjádřil poctu Vladislavu Treťjakovi.

35 – Tony Esposito si ho vzal v době, kdy vysoké číslo nebývalo obvyklé. Chtěl se jím odlišit.

39 – nejdřív nosil 34 a 31, do paměti všech se ale Dominik Hašek alias Dominátor zapsal coby nositel čísla 39.

93 – Daren Puppa

100 – V kempu Toronta Maple Leafs se v roce 1972 objevil finský brankář Jorma Valtonnen, který měl na dresu číslo 100 (na snímku vlevo). Do týmu se nedostal, v zápasech by beztak trojciferné číslo nosit nemohl. Mimochodem, Valtonen byl trenérem brankářů Lokomotiv Jaroslavl v době tragického pádu letadla. Kvůli přípravě juniorů odložil let a unikl tak smrti.

Která čísla se naopak mezi gólmany neujala? Skutečně zřídkakde na světě si nějaký gólman dovolí přišít na dres číslo 99 nebo 66, což jsou ryzí synonyma pro mraky gólů a nahrávek.

