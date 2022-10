Magický debut Kariyova následovníka! V Praze řádila myš s japonským motorem

Jako továrna na příběhy. Tak mnohdy působí zámořská NHL. V Praze se čekaly zázraky od Romana Josiho či Filipa Forsberga, nashvillský triumf ovšem zařídil frajer, co hraje za ligové minimum a za tři sezony dal jediný gól. Chtělo by se napsat nenápadný, ale Kiefera Sherwooda na ledě rozhodně nepřehlédnete. Se čtyřiačtyřicítkou na zádech létá jako motorová myš, rve se o každý puk, nechává na ledě každé deko duše. To jemu aplaudovaly po výhře Predátorů zaplněné tribuny coby první hvězdě večera. „Je to neuvěřitelné,“ culil se autor dvou bodů, co maminku Yuko nezapře.

První zápas, první střídání, první gól!

Štace u Preds zkrátka začala pro Sherwooda fantasticky. A úchvatným entrée to neskončilo. Sherwood, střelec premiérového gólu nové sezony NHL, ještě asistoval u trefy Nina Niederreitera, dalšího nováčka v nashvillské sestavě.

U rány, co zlomila Žralokům vaz. „Gól na 1:3 byl pro nás demoralizující,“ přiznal kouč San Jose David Quinn.

Mimochodem, Sherwood s Niederreiterem navázali svými zásahy na Jeana-Pierrea Dumonta s Josefem Vašíčkem (kde jinde připomenout českého srdcaře než právě v O2 aréně) coby první pár skórujících debutantů v dresu Predators od roku 2006.

Na Sherwooda se chrlila chvála ze všech stran, třeba Niederreiter vypíchl jeho důležitou roli na počátku své gólové akce. Trenér Nashvillu John Hynes si zase pochvaloval, že sedmadvacetiletý dříč pokračuje v nastoleném trendu – od prvního dne u Predátorů tvrdě maká.

„Skvěle forčekuje, umí hrát s pukem ve velké rychlosti, má dobrou techniku hole. Je neúnavný, svůj motor nikdy nevypíná,“ prohodil Hynes. Motor japonské provenience, když přihlédneme k jeho kořenům i vzorům.

Maminka Yuko přišla do USA v devatenácti, její synové Kole a Kiefer chtěli od mala být jako Paul Kariya. Kanadská legenda, jehož druhé jméno Tetsuhiko vám snadno prozradí, proč byl právě velký fanoušek Hvězdných válek pro oba sourozence velkou inspirací.

Kariyovými následovníky se skutečně stali. NHL od časů Paula a Stevea až do roku 2018 marně čekala na další bratrský tandem japonského původu, co by se představil v téže sezoně.

Mimochodem, současné angažmá v Nashvillu (kde působil i nejslavnější z Kariyů) doporučil Kieferovi právě Kole. „Vyprávěl mi o skvělé partě a také o tom, že jde o prvotřídní klub. Když se mi otevřela možnost k Predátorům jít, vůbec jsem neváhal.“

Kole působil v minulém ročníku na nashvillské farmě.

Kiefer každopádně není zajímavý jen díky rodinným vazbám, v Praze všem předvedl, že není žádný dřevák, jak by snad jeho příjmení mohlo naznačovat. „Ukázal, že je víc než jen skvělý bruslař,“ míní Hynes.

Bojovného a energického hokejistu si rychle oblíbil, dokonce mu dává přednost před Philipem Tomasinem, borcem draftovaným v první rundě.

To Sherwooda nedraftoval nikdo, teď ale žije svůj sen. Po boku náramných kumpánů Niederreitera s Ryanem Johansenem může rozkvést v hráče, pro kterého budou léta na farmě už jen vzpomínkou.

Zůstává ovšem nohama na zemi. „Ty roky mě naučily být pokorný a naplno pracovat. Když pak mezi mantinely děláte správná rozhodnutí a hrajete tak, jak se má, sklidíte ovoce,“ přemítal před hloučkem novinářů. To pražské bylo mimořádně sladké.

