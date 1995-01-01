Magická tisícovka volá! Zlý muž ligy ještě nekončí: Mám v nádrži pořád palivo

24. července 11:00David Zlomek
Hokejový rváč Ryan Reaves se ještě nechystá pověsit brusle na hřebík. Devětatřicetiletý veterán, který v NHL odkroutil už 16 sezon, má před sebou obrovský milník. Ke vstupu do prestižního klubu hráčů s 1 000 odehranými zápasy a zisku stříbrné hokejky mu chybí už jen malý krůček. Nyní jako volný hráč hledá tým, který by mu dal šanci tuhle metu pokořit a ukončit kariéru.
Pro stanici TSN se urostlý útočník svěřil, že poctivě trénuje a jeho tělo zátěž stále dobře snáší „Odehrát tisíc zápasů v NHL je obrovská čest, zvlášť v roli, kterou na ledě zastávám já,“ usmíval se Reaves. „Celé léto už trénuju a tělo to zvládá docela dobře. Prostě si myslím, že mám v nádrži palivo ještě na jeden rok. Když jsem do ligy přišel, starší kluci mi vždycky radili: hraj tak dlouho, jak to jen půjde, protože jakmile to skončí, tak je prostě konec. Bude ti to chybět a nechceš litovat a říkat si, že jsi mohl dát ještě jeden rok. Já takhle litovat nechci. Zahrát si ve čtyřiceti by navíc byla taky docela sranda.“
Reaves je i v pokročilé fázi okurkové sezony stále bez angažmá, ale jeho zástupci už jsou prý s několika týmy v kontaktu. Rváč si plně uvědomuje svou pozici na trhu a ví, že u řady klubů bude sloužit až jako případný doplněk sestavy.
„Bavíme se s pár týmy, ale zatím nemáme žádnou oficiální nabídku. Zájem účty nezaplatí a na led vás nedostane. V mém věku budu pro spoustu týmů už jen ten úplně poslední dílek skládačky a jsem s tím naprosto v pohodě. Doufám, že se něco brzy objeví,“ dodal.
Uplynulý ročník strávil Reaves v dresu San Jose Sharks. Ve stínu vycházejících hvězd stihl odehrát 50 zápasů s třemi góly, než mu sezonu těsně po olympijské přestávce předčasně ukončilo zranění ruky. Návrat ke Žralokům je ale vysoce nepravděpodobný. Na angažmá v Kalifornii ale vzpomíná rád, obzvlášť na souhru s Macklinem Celebrinim.
„Abych byl upřímný, tak 90 procent mých rozhovorů letos bylo o Celebrinim. Sám o sobě jsem se snad nebavil dýl než deset minut,“ smál se Reaves. „Je to strašně fajn kluk, hrozně pokorný a umí se bavit. Vidíte spoustu jiných superhvězd v lize, jak jsou smrtelně vážné a nedostanete z nich špetku emocí, ale on je úplný opak. Někteří mladí kluci přijdou do ligy, chtějí tu zanechat stopu a berou to až moc vážně. On je přesný opak.“