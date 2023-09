MacLeodová čelí další výzvě: povede Ottawu v PWHL

Hlavní trenérka české ženské reprezentace Carla MacLeodová povede v nově vznikající zámořské soutěži PWHL tým z Ottawy. Současně zůstává u národního týmu.

Ve čtvrtek hokejový svaz oznámil, že MacLeodová u reprezentace prodloužila smlouvu až do roku 2026. České hokejistky by tedy měla vést minimálně do nadcházející olympiády.

Zároveň ale bude trénovat také na klubové scéně: v Professional Women's Hockey League povede Ottawu, tedy jednoho z šesti zakládajících členů ženské obdoby NHL.

Už toto pondělí čeká na Ottawu, dále pak i na Toronto, Montréal, Minneapolis, Boston a New York historicky první draft. Své si k němu řekne z pozice trenérky i MacLeodová. „Je velmi důležité, že nám dala zpětnou vazbu na to, jakým směrem se chceme vydat," uvedl generální manažer ottawských hokejistek Michael Hirschfeld.

„Bude to dialog mezi realizačním týmem, vedením a hráčkami, abychom vymysleli cestu, kudy půjdeme," uvedla po svém nástupu MacLeodová, která avizuje, že hodlá vyslyšet názory svých budoucích svěřenkyň.

Pro 41letou MacLeodovou jde o další velkou profesní výzvu: kdysi trénovala univerzitní týmy Wisconsinu a Calgary, na mezinárodní scéně pak vedla juniorskou reprezentaci Kanady a asistentku dělala u národního týmu Japonska.

Od roku 2022 stojí někdejší úspěšná kanadská hokejistka na střídačce Česka – a hned dvakrát ho dovedla k bronzovým medailím na mistrovství světa.

