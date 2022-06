MacKinnon volal Crosbymu. Radil se, jak ukončit střeleckou krizi

Jedenáct gólů během tří odehraných kol. Co by za to jiní dali. Nathan MacKinnon se přesto ve finále necítil dobře, když ve třech po sobě jdoucích utkáních Andreje Vasilevského neprostřelil. Ve čtvrtém se konečně, byť trochu šťastně, mezi střelce zapsal. Posléze vyšlo najevo, jak střeleckou krizi řešil.

Nathan MacKinnon je velký kamarád s o osm let starším Sidneym Crosbym. Oba pochází ze stejné oblasti Kanady, maličkaté východní provincie Nova Scotia. Oba spolu v létě trénují a jsou známí tím, že zůstávají v kontaktu.

Crosby by teď jistě nejradši stál proti svému kamarádovi na druhé straně jako soupeř, po jeho zranění však Pittsburgh neudržel dobře rozehranou sérii s Rangers a vypadl už v prvním kole. A tak mohl zkušený útočník klidně vzít kamarádovi telefon a poradit.

„Nathan MacKinnon byl mezi zápasy se Sidneym Crosbym na telefonu a Sid mu říkal, aby na sebe tolik netlačil,“ prosadil insider Kevin Weekes, bývalý dlouholetý brankář NHL, v McAfeeho show před startem čtvrtého finále.

„Říkal mu, aby pokračoval v tom, co dělá, soustředil na své silné stránky. Elitní hráči od sebe hodně očekávají a někdy na sebe vyvíjí moc velký tlak. Takže hlavně zjednodušit hru,“ dodal Weekes.

Sidney Crosby patří k nejúspěšnějším hokejistům současnosti. Stanley Cup vyhrál třikrát (2009, 2016, 2017), finále hrál dokonce čtyřikrát (ještě v roce 2008). V play off se nedávno jako šestý hráč v historii dostal přes 200 bodů. Krom Jaromíra Jágra jsou nad touto hranicí jen matadoři Oilers osmdesátých let. S národním týmem Kanady má Crosby zlato s olympiády 2010 a 2014 a mistrovství světa 2015.

MacKinnon má ve čtyřech finálových zápasech tři body (1+2), daleko podstatnější pro něj ale je, že se spoluhráči letí domů za stavu 3:1 v sérii. Colorado má nyní tři pokusy na úspěšné zakončení finále. Navázalo by tak na triumf (pro) Raye Bourquea z roku 2001.

