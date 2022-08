MacKinnon nejlépe placeným hráčem všech dob? Pastrňák chce to, co dostal Huberdeau

Býval příkladem skromnosti, „slevy“ klubu, která umožňovala angažovat kolem něho silný tým. Také díky tomu Colorado splnilo cíl a v roce 2022 vyhrálo Stanley Cup, na který bylo favorizováno několik posledních let. Nyní je čas nechat se zaplatit.

Jméno na podstavci poháru už Nathanu MacKinnonovi nikdo nesmyje. Po 21 letech došla Lavina až na vrchol a MacKinnon byl důležitou součástí vítězného marše. Je mu 27 let. Po příští sezóně mu končí smlouva a otázka nyní zní, za kolik a kde prodlouží?

Za dosavadních 6,3 miliónů dolarů to rozhodně nebude. Podle insidera Avalanche Adriana Datera usilují zástupci Nathana MacKinnona o to, aby se z něj stal nejlépe placený hráč všech dob.

„Naše zdroje řekly Colorado Hockey Now, že MacKinnonovy zástupci očekávají, že se z hvězdného centra stane příštím kontraktem nejlépe placený hráč ligy. O smlouvě se jedná,“ tvrdí Dater.

Jako srovnání mohou sloužit Tyler Seguin, který si tento i příští rok vydělá v Dallasu děsivých 13 mil. dolarů (stropová zátěž 9,85 mil.). V New Yorku bral totéž Artěmij Panarin, příští rok to bude 12,5 mil. (stropová zátěž 11,642 mil.). Connor McDavid si po 15 miliónech ročního příjmu z let 2018-20 „pohorší“ na 12 mil. (stropová zátěž celou dobu 12,5 mil.).

Nejlépe placený Čech?

Jednání probíhají také u Davida Pastrňáka, aspoň generální manažer Bostonu Don Sweeney o tom všechny vehementně přesvědčuje, podle zasvěcených se ale nikam nehýbou. Také „Pastovi“ končí po příští sezóně smlouva. Je mu 26 let, o necelý rok méně než MacKinnonovi.

U Krejčího a Bergerona dokázal Sweeney ušetřit a odložit problém se stropem, což není znak jeho geniality, jako spíš nekonečné loajality obou zkušených borců vůči Bruins a partě, kterou nechtějí opouštět.

Hlavně Krejčího kontrakt je nízko, milión základního platu, další dva na bonusech - 1,5 za odehrané zápasy, půl miliónu za postup do play off. Bergeron 2,5 mil., dalších 2,5 mil. za odehrané zápasy. Pokud oba na výkonnostní bonusy dosáhnou a ty nepůjdou odepsat z letošního stropu (z velké části nepůjdou), započítají se Bruins příští sezónu.

Také to svazuje tradičně šetrnému Sweeneymu ruce. Podle bostonského novináře Joea Haggertyho je představa Pastrňákových zástupců taková, že by si zasloužil Huberdeauovu smlouvu, tj. poptávají 10,5 mil. na 8 let. Sweeney prý nabízí, zhruba co dostal Gaudreau v Columbusu, tj. 9,7 na 7 let.

Ať už v Bostonu nebo jinde, Pastrňák bude s největší pravděpodobností od sezóny 2023-24 nejlépe placeným Čechem. Nejspíš překoná Tomáše Hertla (8,137 mil.) i Jakuba Voráčka (8,25 mil.). Absolutní české maximum vydělával v letech 2001-08 Jaromír Jágr (11 mil. ročně, po výluce 2005 došlo k plošnému platovému snížení).

