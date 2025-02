MacKinnon je lepší než já, říká Forsberg. U Nečase nešetřil chválou

Nathan MacKinnon se v posledních letech vyšvihl mezi absolutní elitu NHL a začíná se o něm mluvit jako o jednom z nejlepších hokejistů posledních let, možná milénia. Pokud byste o tom pochybovali, stačí se zeptat někoho, kdo sám patří mezi legendy. Peter Forsberg, ikona Colorada Avalanche, má jasno: „Je lepší než já.“

Forsberg, který v těchto dnech působí jako televizní expert na turnaji 4 Nations Face-Off v Montrealu, sleduje MacKinnona bedlivě a je z něj nadšený.

„Je neuvěřitelný. Někdy neboduje, ale přesto má šest nebo sedm šancí na gól. Umí všechno. A jeho rychlost? Snad jen Connor McDavid se mu může rovnat,“ chválil Forsberg.

MacKinnon, který brzy dosáhne na metu 1 000 bodů v NHL a útočí na Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče sezony, byl Forsbergovými slovy viditelně překvapen. „Ne, ne, ne... To si nemyslím,“ reagoval s pokorou. „Kdyby ho nezastavily zranění, kdo ví, kde by Peter byl mezi největšími legendami. Jeho sestřih nejlepších momentů? Možná nejlepší, jaký kdy existoval. Je to pro mě obrovská pocta.“

Forsberg sám přiznává, že MacKinnonovi schází k naprosté nesmrtelnosti už jen jedna věc – další Stanley Cup. „Já ho vyhrál dvakrát a vím, jak moc chce Nathan znovu triumfovat,“ řekl.

Ve speciálním rozhovoru pro The Denver Post se Forsberg rozpovídal i o současné situaci Colorada. „Mají kvalitu, ale uvidíme, jak poskládají zbytek týmu. Otázkou je, co bude s Landeskogem, návrat by jim hodně pomohl. Možná přidají jednoho nebo dva hráče před uzávěrkou přestupů. Nevidím je jako největšího favorita, ale jsou v těsném závěsu. Mají jednu z nejlepších přesilovek a jednoho z nejlepších hráčů na světě, takže mají šanci.“

Velké emoce stále vzbuzuje i nečekaná výměna Mikko Rantanena. Forsberg přiznal, že ho trejd šokoval. „Překvapilo mě to jako všechny. Když se takové věci stanou, děje se za zavřenými dveřmi hodně věcí, o kterých nevíme. Asi nechtěli riskovat, že ho ztratí zadarmo.“ Přesto se mu líbí, co Colorado získalo: „Martin Nečas je tři roky mladší a velmi šikovný. Jestli se to vyplatí, ukáže až čas.“

