Má v kapse Vezinu, v play-off ale vyhořel. Nešlo mi to v nejhorší možný čas, ví Ullmark

Je to pravděpodobnost hraničící s jistotou. Stačí se podívat na kurzy sázkových kanceláří. Linus Ullmark si takřka stoprocentně za pár týdnů dojde pro Vezinovu trofej, cenu pro nejlepšího gólmana NHL. Základní část měl skutečně fenomenální, ať už se podíváte na jakoukoliv metriku či sestřih zákroků. Jenže bostonská jednička zklamala ve chvíli, kdy byly báječné výkony nejvíc potřeba. V prvním kole proti floridským Panterům. Neskrývá to.

Švédský kolos působil celou sezonu jako neprůstřelný přízrak.

Udivoval precizní poziční hrou i akrobatickými kousky, opakovaně napravil kiks mnohdy příliš odvážně hrajících beků.

Analytické údaje jasně dokládaly, že jeho úspěšnost zákroků (93,8 %) a průměr obdržených branek (1,89) pramení z vlastní formy podstatně víc než ze hry Medvědů. Průměrný brankář by si na místě devětadvacetiletého rodáka z Lugnviku vedl nesrovnatelně hůře.

Ullmark dominoval NHL podle mnohých dat, byl od ostatních maskovaných mužů výrazně odskočený.

Jeho nadvládu dokreslovaly i tradiční ukazatele. S Jeremym Swaymanem si suverénně došel pro Jennings Trophy. A mimochodem, jako jediný oslavil čtyřicet výher. Při rekordní jízdě Bruins byl klíčovou postavou. Teď mu mnozí spílají.

A kritický je i on sám. "Je zcela evidentní, že jsem nechytal tak, jak bych si sám přál. Nebyl jsem dost dobrý, zklamal jsem sám sebe, žel v ten nejhorší možný čas." řekl při výstupním rozhovoru se zámořskými novináři. "Musím se s tím smířit," dodal.

V bitvách o Stanley Cup nechytil nic navíc, naopak pustil vícero laciných gólů. Možná si sami některé vybavíte. Nejde jen o dojem, i hokejové modely mluví jasně. Kasař s průměrnou výkonností by si podle nich počínal lépe než Ullmark.

Ač Kevin Weekes, který kdysi stával v kleci Tampy, Floridy, Caroliny, Vancouveru či všech tří newyorských klubů, přišel s informací, že se téměř dvoumetrový čahoun potýkal s blíže nespecifikovaným zraněním, Ullmark se ani slůvkem na zdraví nevymlouval.

"Ve vyřazovacích bojích se každý s něčím potýkáme, ať už jde o psychické, či fyzické záležitosti. Hrajeme přes bolest, neřešíme to. A popravdě, v každém zápase, do kterého jsem zasáhl, jsem měl plnou důvěru ve vlastní schopnosti. Kdybych to cítil jinak, své místo přepustím Jeremymu."

Nakonec k tomu kroku sáhl kouč Bruins Jim Montgomery. Swaymana, dlouho nechytajícího, poslal do klece v sedmém duelu. K záchraně postupu to nepomohlo. Těžko ale americkému náhradníkovi cokoliv vyčítat. Víc chyb udělal ten, kdo sledoval mač ze střídačky.

Jistě to bylo pro Ullmarka trýznivé. Ale jak sám řekl, musí se s palčivou realitou vyrovnat. S hořkým vyřazením, pozicí dvojky v partii číslo 7 i vlastními výkony. A vrátit se silnější.

