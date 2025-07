Má naskočit vedle hvězd. V Edmontonu věří, že teď přijde Savoieho čas

Když se loni Oilers zbavili Ryana McLeoda, byla to výměna, která dávala smysl hlavně do budoucna. Do Edmontonu přišel jako hlavní protihodnota Matt Savoie, talentovaný útočník draftovaný v roce 2022 už jako devátý celkově. V tu chvíli mnozí věřili, že Oilers získali ideálního hráče pro další rozvoj v systému a levnou variantu do top 6, třeba i vedle Connora McDavida nebo Leona Draisaitla.

Jenže sezona 2024/25 přinesla jiný scénář. Savoie naskočil do pouhých čtyř zápasů NHL, zbytek ročníku strávil na farmě v Bakersfieldu. Zklamání? Ne nutně. V AHL potvrdil svůj potenciál, v součtu nasbíral v sezóně 66 zápasů a 54 bodů. Edmonton teď věří, že rok adaptace stačil.

„Myslím, že Matt Savoie je připravený udělat velký krok,“ uvedl GM Stan Bowman pro NHL.com. V organizaci očekávají, že právě v nadcházející sezóně by měl oficiálně vstoupit do NHL a stát se stabilní součástí sestavy.

Zajímavé je, že trenér Kris Knoblauch mluví o Savoieovi v defenzivnější roli. Konkrétně vyzdvihl jeho výkon v oslabení, které hrál pravidelně na farmě, a sám přiznal, že právě na tento úkol se v NHL zatím nedostal. Přitom jde o hráče, jehož největší předností byla vždy ofenziva.

Savoie zatím odehrál v NHL jen pět zápasů, ale v AHL zaujal svou aktivitou na obou koncích hřiště. Jeho +21 v hodnocení účasti na ledě mluví samo za sebe, byť to dávno není všeříkající statisitka. Přestože není silový typ, dokáže díky rychlosti a pohotovosti sehrát důležitou roli i bez puku.

Jeho budoucí role v Edmontonu zatím není přesně daná. Vzhledem ke konkurenci a síle přesilovkových formací se nedá čekat, že by okamžitě naskočil do první přesilovky. Ale v oslabení, pět na pět i ve druhé vlně útoku by mohl dostat šanci. Savoie je typem hráče, který přináší energii, kreativitu a variabilitu, tedy přesně to, co může tým potřebovat v delší sezoně a zejména v play off.

Oilers se navíc snaží o celkovou obměnu ve spodní části sestavy. Spolu s mladíky, jako je čerstvě získaný Isaac Howard, a dalšími šikovnými forvardy v systému může Savoie tvořit novou vlnu hráčů, kteří pomohou odlehčit hlavním hvězdám.

