Má dýmějový mor! Maurice baví žerty (nejen) o chorobách i kočičími kravatami

Přísluší mu několik NEJ. Některá lichotivá, jiná méně. Víte třeba že Paul Maurice je "největší loser" mezi trenéry? Nikdo v dějinách NHL neprohrál víc mačů. V posledních letech naopak sbírá vavříny a když to lehce odlehčíme, zcela jistě jde označit za toho nejzábavnějšího kouče NHL. Zaujme svérázným smyslem pro humor i podobně jedinečnými kravatami.

Zrovna s floridskými Pantery schytal porážku v v úvodním zápase finále Stanley Cupu.

Jeho reakce? "Tahle série má potenciál stát se epickou sedmizápasovou bitvou."

S Brianem Priskem, staronovém bossem střídačky fotbalové Sparty Praha, by si klidně mohl notovat "Always look on the bright side of life." Vždycky se dívej na život z té lepší, světlejší stránky.

Takový už je.

Protřelý mazák, co zažil přehršel užitečných lekcí, ze kterých si uměl vzít to dobré. Postupně se vypracoval v respektovaného odborníka, kterého by chtěl mít u svého mančaftu každý. Fanoušek i generální manažer.

Kromě kumštu by osmapadesátiletého Kanaďana kdekdo velebil za tuze trefné glosy. S těmi se umí vyrovnat s porážkami, které by jiného svou naléhavostí a palčivostí semlely.

Prohra ve čtvrtém finálovém duelu? Navíc když Cats vedli 3:0, pak senzačně v 60. minutě vyrovnali a v prodloužení nejlepší střelec play-off Sam Bennett trefil břevno?

"Tohle finále je jako Vánoce," zahlaholil Maurice. Hokejem se baví, humorem snímá ze sebe a hlavně ze svého kádru tlak.

Že by vyostřil atmosféru v kabině tím, že shodí herní kvality některého z hráčů kvůli tomu, aby navenek klesla jeho cena na trhu? To by si Maurice nikdy nedovolil. Proč se střílet do nohy.

Volí úsměvnější způsob, kterým však rázně říká - tohohle borce tady chceme, nikam nepůjde. Vzpomínáte, jak loni vtipkoval o tom, že má Sam Reinhart laxní přístup k tréninku?

Během reprízy finále s edmontonskými Olejáři vsadil na stejnou kartu. A ještě si přisadil.

Řeč byla o Bennettovi. "Má otřesnou morálku. A dýmějový mor. A také horečku denge. Nejsem si jistý, zda vůbec někdy půjde vyléčit," rozesmál televizní reportérku.

Nejen aktuální finálovou sérii vyšperkoval i svými bizarními kravatami. Jsou hodně ze staré školy a často zachycují kočky. Jasný odkaz na floridský klub. Vůbec první kočičí vázanku dostal od dcery Sydney, dnes jich má možná desítky.

Nosí je z pověrčivosti? Kdepak. Dává jimi najevo lásku k rodině a také slabost ke čtyřnohým vrnícím stvořením. "Mívám je na sobě kvůli své ženě a dceři, vím, že jim to vždy vykouzlí úsměv na tváři. A to se počítá."

Kočky má doma s chotí Michelle dvě. A další, ty na bruslích, vede k obhajobě Stanley Cupu. S (dů)vtipem.

