Lyon dostal čuchnout ve finále. Jaká byla jeho cesta k Panterům?

Alex Lyon začal v brankovišti Panterů vyřazovací boje. Po třech duelech s Bostonem však dostal přednost jeho zkušenější kolega Bobrovskij. Ruskému gólmanovi však finálová série zatím příliš nevychází, a tak mezi tři tyče nakoukl i třicetiletý Alex Lyon. Jak se vůbec tento americký gólman propracoval do NHL?

Kde se Lyon vůbec v NHL vzal? Dveře do nejlepší ligy světa mu byly otevřeny v roce 2017, když si zachytal za Flyers. Před letošním ročníkem měl však na kontě pouze 24 odehraných duelů, převážnou většinu v drese Letců, dva zápasy odchytal za Carolinu. Většinou však cestoval mezi farmou a hlavním týmem. V loňské sezoně slavil s týmem Chicago Wolves zisk Calder Cupu.

„Nejtěžší je podle mě určitě přechod z AHL do NHL, protože v AHL jsem někdo. Když se v týmu cítíte dobře a tým na vás spoléhá, vaše osobnost se projeví, je mnohem snazší se v takové situaci cítit dobře. A pak přijdete nahoru a najednou jste muž nejníže na totemu. Jsem si jistý, že v této situaci mluvím za všechny hráče AHL, ale je prostě velmi těžké udržet si svou hru, když si nejste tak jistí v daném prostředí,“ popsal třicetiletý gólman.

V létě podepsal dvoucestnou smlouvu na jeden rok právě s Floridou. Na předsezónním kempu byl jako jeden z šesti gólmanů a počítalo se s ním spíše na farmu do Charlotte. V lednu se však kvůli zranění Bobrovského i Knighta dostal do permanence v NHL, odchytal šest duelů v řadě. Druhé povolání do hlavního týmu přišlo ke konci března, když Knight zamířil do Asistenčního programu NHL a Bobrovskij byl mimo kvůli nemoci.

„Byl ohromně dobrý v těžkých situacích. V tom rozpisu na konci ledna hrál každý večer. Měli jsme třikrát dva zápasy ve dvou dnech. My jsme ho prostě rovnou hodně vytížili. V tu chvíli jsme neměli moc možností,“ vzkázal kouč Paul Maurice. Jeho kolega Bobrovskij zase vyzdvihl jeho výkon v utkání proti Leafs v závěru základní části, kdy Florida ještě bojovala o play off: „Nastoupil v obtížné situaci, ve velmi těžké situaci, kdy nám šlo o sezónu a hráli jsme s těžkým soupeřem. Hráli jsme s Leafs v jejich aréně a on toho předtím moc neodehrál.“

Lyon odchytal i první tři duely ve vyřazovacích bojích, zapsal jednu výhru v sérii s Bruins. Do branky se vrátil ve druhém finálovém duelu. Střídal totiž Bobrovského, který zatím ve finále obdržel osm branek. Třicetiletý Američan dochytal zápas se třemi inkasovanými góly.

Kdo bude chytat třetí zápas? To zatím Paul Maurice neprozradil a bezprostředně po druhém zápase vůbec netušil: „Nevím. Během rozhodování ohledně gólmanů se budeme potit další dva dny. Myslím, že můžeme být o něco lepší před naším brankářem. Bobrovskij byl pro nás neuvěřitelný, takže jsem ho ve druhém zápase vyměnil, aby si trochu odpočinul.“

