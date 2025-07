Lundqvist se vrací k problémům se srdcem: Měl jsem před sebou ještě tři roky

Když Henrik Lundqvist v roce 2020 opustil New York Rangers, většina fanoušků si myslela, že tím končí jedna éra. On sám si to ale v tu chvíli nemyslel. Přestože tehdy uvažoval o konci kariéry, měsíc po odchodu z New Yorku se vrátil na led a všechno v něm říkalo, že ještě není konec. „Cítil jsem, že mám v sobě minimálně tři roky. Fyzicky i mentálně jsem byl připravený. Miloval jsem to,“ zavzpomínal nedávno v podcastu Spittin’ Chiclets.

Zájem byl z více klubů, ale nakonec se dohodl s Washingtonem, kde podepsal roční smlouvu. „Byla to pro mě i pro rodinu nejlepší varianta. Sedělo to sportovně i lidsky,“ říká. Jenže hned první lékařská vyšetření u Capitals jeho plány radikálně změnila. Dlouhodobý problém s netěsnící srdeční chlopní, o kterém věděl už roky, se ukázal být mnohem vážnější. „Aorta byla příliš zvětšená, musela se vyměnit. A chlopeň už taky nedržela. Bylo jasné, že musím okamžitě na operaci.“

Lundqvist se podrobil otevřené operaci srdce, ale ani poté se nevzdal myšlenky na návrat. Původně měl dokonce v plánu z dokumentu „Open Heart“ na Netflixu udělat příběh o comebacku. „Chtěl jsem vyprávět, jak se člověk může po těžkém období vrátit a najít znovu radost. V hlavě jsem měl návrat na led v play-off 2021.“

V březnu začal trénovat, po šesti týdnech tvrdé přípravy se cítil skvěle. Byl domluvený, že v dubnu nastoupí k Capitals. Jenže těsně před návratem se objevila ostrá bolest na hrudi a další vyšetření odhalila zánět osrdečníku. „Mysleli jsme, že je to jednorázové, možná pozůstatek po operaci nebo virové onemocnění. Jenže se to opakovalo. Zánět se vrátil po několika měsících znovu a tehdy jsem věděl, že je konec.“

Dnes, když se ohlíží zpět, říká, že našel v celé situaci smíření. „Samozřejmě jsem chtěl ještě hrát, měl jsem pocit, že na to pořád mám. Ale tohle byl zápas, který jsem nemohl vyhrát. A když se na to dívám zpětně, vlastně to tak mělo být. Moje kariéra zůstala čistě spojená s Rangers a skončila tak, jak měla.“

Henrik Lundqvist ukončil kariéru v roce 2021 ve věku 39 let, bez jediného startu za Washington. Stanley Cup mu nakonec zůstal vzdálený, když Rangers padli ve finále 2014. Přesto byl za svou kariéru oceněn místem v Hokejové síni slávy a číslem 30, které Rangers vyřadili.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+