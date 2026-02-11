Lov začíná! Ottawa sice v obraně hoří, chce ale posilovat a zkusit postup

11. února 11:00David Zlomek
Zatímco se celá NHL od minulého týdne až do 22. února uložila k administrativnímu spánku kvůli blížícím se olympijským hrám v Miláně, generální manažer Ottawy Senators Steve Staios využívá tento čas k intenzivnímu studiu trhu.
Senators sice figurují sedm bodů za Bostonem v boji o poslední divokou kartu na Východě, ale Staios odmítá panikařit a místo výprodeje svých opor se soustředí na posílení kádru. Jeho hlavním cílem zůstává stabilizace pravé strany obrany a přivedení úderného křídla do elitních dvou formací, přičemž nejvíce skloňovaným jménem v ottawských kuloárech je momentálně MacKenzie Weegar z Calgary Flames.
Zájem o jednatřicetiletého obránce Weegara, který má smlouvu s platem 6,25 milionu dolarů až do roku 2031, je podle informací z ligových kruhů naprosto seriózní a Staios ho vnímá jako klíčový prvek, který by okamžitě vyřešil defenzivní potíže týmu. Calgary se už smířilo s rolí prodejce, ale cena za zkušeného beka, který v minulosti zářil po boku Aarona Ekblada, rozhodně nebude nízká.
Flames údajně požadují volbu ve druhém kole draftu a k tomu vysoce hodnoceného prospekta nebo hotového hráče ze soupisky. Ottawa však není jediným zájemcem, o Weegara se aktivně zajímá také Detroit, což může cenu v závěrečné licitaci po olympijské pauze ještě vyštroubovat nahoru. Staios sází na to, že právě takto zkušený hráč dodá týmu potřebnou jistotu v klíčových momentech, které Senators v dosavadním průběhu sezony tak často trestuhodně pouštěli.
Naděje Senators na postup do play-off sice podle matematických modelů klesají, ale v klubu stále panuje přesvědčení, že se sezona dá zachránit. Po olympijské přestávce zbývá Ottawě odehrát pětadvacet zápasů a k postupu bude pravděpodobně nutné bodovat v minimálně dvaceti z nich. Je to sice nepravděpodobný scénář, zejména s ohledem na fakt, že Senators mají před sebou osmý nejtěžší los v celé lize, ale Staios věří v psychologický zlom.
Ten má přinést především návrat brankářské jedničky Linuse Ullmarka, který se vrací po absenci způsobené psychickými problémy. Právě stabilita v brankovišti byla největší slabinou týmu, což potvrdila i poslední porážka s Carolinou, kde James Reimer nedokázal tým podržet v momentech, kdy Senators herně dominovali, ale nedokázali střílet góly.
Pokud se však Ottawě nepodaří hned po restartu soutěže 26. února v zápase proti Philadelphii stáhnout bodovou ztrátu, bude muset Staios čelit drsné realitě a začít jednat o osudu svých hráčů, kterým v létě končí smlouvy. Na seznamu potenciálních odchodů figurují taková jména jako Claude Giroux, David Perron, Lars Eller nebo Nick Jensen. Ve hře je také možná výměna mladého brankáře Madse Sogaarda, který aktuálně reprezentuje Dánsko na olympiádě.
