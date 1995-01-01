Loupež Devils nevyšla! Utah se nenechal obrat, svého centra podepsal

9. července 14:30David Zlomek
Letní trh chráněných volných hráčů (RFA) v NHL se mění v divoký západ, kde se manažeři nebojí vytáhnout dříve zapovězené zbraně. Ještě předtím, než Philadelphia odpálila bombu v podobě nabídky pro Lea Carlssona z Anaheimu, se o první velký rozruch postarali New Jersey Devils. Ti se pokusili Utahu ukrást centra Barretta Haytona, když mu předložili roční offer sheet na 4,775 milionu dolarů. Sága je ale u konce.
Vedení Utah Mammoth využilo celou sedmidenní lhůtu na rozmyšlenou, ale nakonec oznámilo očekávané rozhodnutí: nabídku dorovnává a Hayton zůstává.
New Jersey se k tomuto agresivnímu kroku odhodlalo poté, co ztroskotala předchozí jednání s Utahem o klasické výměně. Finanční částka byla ze strany Devils matematicky dokonale propočítaná, pohybovala se totiž těsně pod hranicí, za kterou by New Jersey muselo v případě úspěchu obětovat jako kompenzaci volbu v prvním kole draftu. Takhle by za Haytona poslali opačným směrem pouze výběr ve druhém kole pro rok 2027.
Generální manažer Mammoth Bill Armstrong si však nenechal diktovat podmínky. Přestože Hayton nemá za sebou ideální ročník, kdy v 65 zápasech posbíral jen 10 gólů a 25 bodů a jeho průměrný čas na ledě klesl k 15 minutám, jeho hodnota jako spolehlivého centra je na současném trhu obrovská.
„Je to prostě byznys,“ prohlásil Armstrong. „Hráči chtějí dostat zaplaceno, chtějí během své kariéry vydělat co nejvíc peněz, chápeme to. Mezi námi a New Jersey není žádná zlá krev. Zavolali jsme jim a řekli, že to dorovnáme. Žádná zášť nepanuje ani mezi klubem a Barrettem.“
Pro Haytona, který byl v roce 2018 draftován Arizonou jako pětka draftu a následně se s organizací přestěhoval do Salt Lake City, znamená toto rozhodnutí hned několik věcí. Utah ho nyní podle pravidel kolektivní smlouvy nesmí celých 12 měsíců vyměnit. Novou sezonu tak stoprocentně odehraje v dresu Mammoth.
Od 1. ledna 2027 s ním klub může začít jednat o dlouhodobém prodloužení smlouvy a pokud se obě strany nedohodnou, stane se Hayton příští léto nechráněným volným hráčem a bude moci odejít zcela zadarmo.