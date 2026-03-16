Los Angeles zvládlo přestřelku s Torontem! Nashville slaví výhru v San Jose

5. dubna 7:05Jan Šlapáček
Během sobotního večera a následně noci na neděli se v zámoří odehrálo dalších patnáct zápasů ze základní části NHL. Kterým týmům se dařilo?
Los Angeles toužící po účasti ve vyřazovacích bojích odehrálo atraktivní utkání s Torontem, které po divoké přestřelce dokázalo porazit 7:6 po prodloužení. Bodově se dařilo především klíčovým hráčům, Artěmij Panarin zapsal 1+2, Adrian Kempe skončil s bilancí 2+2. Kings se aktuálně nachází jedno místo pod čarou, mají ale stejně bodů jako Nashville.
Predators měli na programu velmi důležité utkání, když zavítali na led San Jose, které bylo v Západní konferenci v nejlepší pozici na zisk druhé divoké karty. Nashville nicméně odehrál velmi dobrý duel a dovedl ho k výhře 6:3.
Boj o play-off je nadále pořádně zamotaný i ve Východní konferenci, ale z opačného důvodu. Všichni kandidáti bojující o poslední volné místo zaváhali a nedokázali bodovat. Hořkou porážku zaznamenal hlavně Detroit, kterému nevyšel zápas na ledě trápících se Rangers.
New York Rangers - Detroit Red Wings
4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Branky a nahrávky
14. Chmelař (Gavrikov, Sýkora), 36. Perreault (Zibanejad, M. Robertson), 48. Perreault (Brodzinski, Fox), 59. Perreault (J. Miller, Fox) – 60. Perron (Finnie, J. van Riemsdyk).
Statistika
Střely na bránu: 21 – 32 | Přesilová hra: 1/2 – 0/4 | Trestné minuty: 13 – 9
Kdo se postavil do brankoviště?
Jonathan Quick (NYR) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97 %, odchytal 59:45
John Gibson (DET) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85 %, odchytal 55:33
Česká a slovenská stopa
Jaroslav Chmelař (NYR) – 1+0, 1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:00
Adam Sýkora (NYR) – 0+1, 1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:10
Tři hvězdy utkání
1. Jonathan Quick (NYR) – 31 zákroků
2. Gabe Perreault (NYR) – 3+0
3. Jaroslav Chmelař (NYR) – 1+0
Ottawa Senators - Minnesota Wild
1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Branky a nahrávky
57. Batherson (Thomson, Stützle) – 10. Brodin (Tarasenko, Spurgeon), 16. Hartman (Zuccarello), 36. Hartman (Zuccarello, Kaprizov), 53. J. Middleton (Q. Hughes, Eriksson Ek).
Statistika
Střely na bránu: 34 – 23 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 14 – 16
Kdo se postavil do brankoviště?
Linus Ullmark (OTT) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 60:00
Jesper Wallstedt (MIN) – 33 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Jesper Wallstedt (MIN) – 33 zákroků
2. Ryan Hartman (MIN) – 2+0
3. Mats Zuccarello (MIN) – 0+2
Dallas Stars - Colorado Avalanche
0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Branky a nahrávky
51. Nečas (Lehkonen, D. Toews), 60. MacKinnon (Nečas, Manson).
Statistika
Střely na bránu: 17 – 22 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Casey DeSmith (DAL) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 58:17
Scott Wedgewood (COL) – 17 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 1+1, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:19
Tři hvězdy utkání
1. Martin Nečas (COL) - 1+1
2. Scott Wedgewood (COL) - 17 zákroků
3. Casey DeSmith (DAL) - 20 zákroků
Tampa Bay Lightning - Boston Bruins
3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Branky a nahrávky
43. D'Astous (Bjorkstrand, D. Raddysh), 55. D. Raddysh (Moser), 59. Kučerov (Guentzel, McDonagh) – 27. Mittelstadt (Arvidsson, Zacha).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 22 | Přesilová hra: 0/1 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Andrej Vasilevskij (TBL) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 60:00
Jeremy Swayman (BOS) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:16
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:27
David Pastrňák (BOS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:43
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:05
Tři hvězdy utkání
1. Darren Raddysh (TBL) - 1+0
2. Andrej Vasilevskij (TBL) - 21 zákroků
3. Yanni Gourde (TBL) - 0+0
Pittsburgh Penguins - Florida Panthers
9:4 (2:2, 6:0, 1:2)
Branky a nahrávky
1. Acciari (E. Söderblom, E. Karlsson), 6. E. Karlsson (Crosby, Činachov), 22. Mantha, 26. Malkin (E. Karlsson, Crosby), 29. Malkin (Novak, Rakell), 30. E. Söderblom (Dewar), 38. Rakell (Malkin, E. Karlsson), 39. Shea (Girard, Mantha), 44. Malkin – 8. Greer (Reinhardt, Forsling), 15. S. Jones (Schwindt), 49. Gregor (Bennett, M. Tkachuk), 51. Samoskevich (Greer).
Statistika
Střely na bránu: 31– 23 | Přesilová hra: 3/3 – 0/0 | Trestné minuty: 5 – 11
Kdo se postavil do brankoviště?
Arturs Šilovs (PIT) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 60:00
Sergej Bobrovskij (FLA) – 13 zákroků, 6 OG, úspěšnost 68,4 %, odchytal 29:53
Daniil Tarasov (FLA) – 9 zákroků, 3 OG, úspěšnost 75,0%, odchytal 30:07
Česká a slovenská stopa
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:19
Mikuláš Hovorka (FLA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:09
Tři hvězdy utkání
1. Jevgenij Malkin (PIT) - 3+1
2. Erik Karlsson (PIT) - 1+3
3. Elmer Söderblom (PIT) - 1+1
New Jersey Devils - Montreal Canadiens
3:4sn. (0:1, 2:2, 1:0 - 0:0)
Branky a nahrávky
34. Mercer (Meier, Hischier), 38. J. Hughes (Bratt, Siegenthaler), 58. Meier (J. Hughes, Hamilton) – 16. Struble (Caufield, A. Xhekaj), 29. Děmidov (Caufield, Suzuki), 30. L. Hutson, rozh. náj. O. Kapanen.
Statistika
Střely na bránu: 38 – 29 | Přesilová hra: 0/1 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Allen (NJD) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 64:53
Jakub Dobeš (MTL) – 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:23
Jakub Dobeš (MTL) – 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1 %, odchytal 65:00
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:46
Tři hvězdy utkání
1. Jack Hughes (NJD) - 1+1
2. Cole Caufield (MTL) - 0+2
3. Timo Meier (NJD) - 1+1
Washington Capitals - Buffalo Sabres
6:2 (3:2, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky
4. Chychrun (Ovečkin, Dubois), 4. D. Strome (Protas, Ovečkin), 6. McMichael (Chychrun, Dubois), 27. Protas, 47. R. Leonard (C. Hutson, Sourdif), 49. T. Wilson (McMichael) – 7. Dahlin (Norris, Tuch), 13. Malenstyn (Greenway, Dahlin).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 39 | Přesilová hra: 0/2 – 0/5 | Trestné minuty: 20 – 14
Kdo se postavil do brankoviště?
Logan Thompson (WSH) – 37 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,9 %, odchytal 60:00
Alex Lyon (BUF) – 2 zákroky, 3 OG, úspěšnost 40 %, odchytal 05:52
Colten Ellis (BUF) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87%, odchytal 54:08
Česká a slovenská stopa
Martin Feherváry (WSH) – 0+0, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 10, čas na ledě 21:10
Tři hvězdy utkání
1. Logan Thompson (WSH) - 37 zákroků
2. Connor McMichael (WSH) - 1+1
3. Alexej Protas (WSH) - 1+1
Carolina Hurricanes - New York Islanders
4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Branky a nahrávky
12. Jarvis (S. Walker, K. Miller), 32. Blake (Stankoven, Hall), 37. Sebastian Aho (Jarvis, Slavin), 41. Jarvis (Svečnikov, K. Miller) – 6. Gatcomb (Holmström, Pageau), 23. Šabanov (Ritchie, Mayfield), 59. Anders Lee (M. Schaefer, Barzal).
Statistika
Střely na bránu: 40 – 16 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Brandon Bussi (CAR) – 13 zákroků, 3 OG, úspěšnost 81,3 %, odchytal 59:47
Ilja Sorokin (NYI) – 36 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90 %, odchytal 56:38
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 09:46
Tři hvězdy utkání
1. Seth Jarvis (CAR) - 2+1
2. Sebastian Aho (CAR) - 1+0
3. K'Andre Miller (CAR) - 0+2
Columbus Blue Jackets - Winnipeg Jets
1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Branky a nahrávky
2. Provorov (Marchment, Marčenko) – 39. Connor (Scheifele, Pionk), 51. Connor (Scheifele).
Statistika
Střely na bránu: 16 – 25 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Connor Hellebuyck (WPG) – 15 zákroků, 1 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 60:00
Jet Greaves (CBJ) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92 %, odchytal 58:33
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Kyle Connor (WPG) - 2+0
2. Mark Scheifele (WPG) - 0+2
3. Jet Greaves (CBJ) - 23 zákroků
Vancouver Canucks - Utah Mammoth
4:7 (1:2, 1:2, 2:3)
Branky a nahrávky
3. L. Karlsson (P. Joseph, Öhgren), 23. L. Karlsson (Mancini, Blueger), 41. DeBrusk (Hronek), 45. Rossi (Boeser, Hronek) – 14. Yamamoto (L. Cooley, Guenther), 19. Keller (Crouse, DeSimone), 28. Keller (Guenther, Sergačov), 32. Guenther (Marino, L. Cooley), 42. Crouse (Keller), 52. O'Brien (B. Tanev, Schmidt), 60. Keller (Schmaltz, Cole).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 24 | Přesilová hra: 2/4 – 1/3 | Trestné minuty: 12 – 14
Kdo se postavil do brankoviště?
Nikita Tolopilo (VAN) – 17 zákroků, 6 OG, úspěšnost 73,9 %, odchytal 58:21
Karel Vejmelka (UTA) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) - 0+2, -2 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 26:59
Karel Vejmelka (UTA) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 60:00
Tři hvězdy utkání
1. Clayton Keller (UTA) - 3+1
2. Linus Karlsson (VAN) - 2+0
3. Lawson Crouse (UTA) - 1+1
Los Angeles Kings - Toronto Maple Leafs
7:6pp. (0:2, 3:2, 3:2 - 1:0)
Branky a nahrávky
22. Byfield (J. Wright, T. Moore), 24. Kempe (M. Anderson), 35. Panarin (B. Clarke, Kempe), 46. Kempe (Panarin, Edmundson), 47. S. Helenius (Ward, Ceci), 48. Laferriere (T. Moore), 63. Byfield (Panarin, Kempe) – 5. Knies (Domi), 14. Lorentz, 30. Tavares, 40. Cowan (Tavares, Knies), 50. N. Robertson (Joshua), 54. Knies (Tavares, Maccelli).
Statistika
Střely na bránu: 40 – 20 | Přesilová hra: 0/5 – 2/4 | Trestné minuty: 12 – 14
Kdo se postavil do brankoviště?
Darcy Kuemper (LAK) – 14 zákroků, 6 OG, úspěšnost 70 %, odchytal 62:33
Joseph Woll (TOR) – 33 zákroků, 7 OG, úspěšnost 82,5 %, odchytal 62:17
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Adrian Kempe (LAK) - 2+2
2. Artěmij Panarin (LAK) - 1+2
3. Matthew Knies (TOR) - 2+2
Edmonton Oilers - Vegas Golden Knights
1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
Branky a nahrávky
40. Bouchard (Roslovic, Savoie) – 12. Howden (Eichel), 26. Sissons (Marner, Lauzon), 29. Lauzon (Eichel, Howden), 45. Stone (Barbašov, Eichel), 57. Andersson (Barbašov, Hanifin).
Statistika
Střely na bránu: 32 – 33 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Connor Ingram (EDM) – 28 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,8 %, odchytal 59:42
Carter Hart (VGK) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:57
Tři hvězdy utkání
1. Brett Howden (VGK) - 1+1
2. Carter Hart (VGK) – 31 zákroků
3. Jack Eichel (VGK) - 0+3
Anaheim Ducks - Calgary Flames
3:5 (1:1, 0:3, 2:1)
Branky a nahrávky
11. Sennecke (LaCombe, Trouba), 48. Leo Carlsson, 50. McTavish (Killorn) – 14. Farabee (Gridin, Bahl), 22. R. Strome (Pospíšil, Olofsson), 28. Gridin (Farabee, Brzustewicz), 39. Frost (Määttä), 59. Frost (Coronato, Bahl).
Statistika
Střely na bránu: 39 – 20 | Přesilová hra: 1/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Ville Husso (ANA) – 15 zákroků, 4 OG, úspěšnost 78,9 %, odchytal 58:28
Devin Cooley (CGY) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:19
Martin Pospíšil (CGY) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:46
Tři hvězdy utkání
1. Leo Carlsson (ANA) - 1+0
2. Joel Farabee (CGY) - 1+1
3. Devin Cooley (CGY) – 36 zákroků
San Jose Sharks - Nashville Predators
3:6 (0:3, 2:0, 1:3)
Branky a nahrávky
36. Leddy (Eklund), 40. Celebrini (Graf, Leddy), 42. Wennberg (Orlov) – 9. F. Forsberg (Marchessault, Josi), 10. F. Forsberg (Matthew Wood, Wilsby), 17. Stamkos (F. Forsberg, Josi), 49. O'Reilly (Evangelista, Jost), 58. Haula (Jost), 59. Jost (O'Reilly, Wilsby).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 34 | Přesilová hra: 0/4 – 2/4 | Trestné minuty: 14 – 14
Kdo se postavil do brankoviště?
Jaroslav Askarov (SJS) – 28 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,8 %, odchytal 58:43
Juuse Saros (NSH) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 59:42
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Tyson Jost (NSH) - 1+2
2. Ryan O'Reilly (NSH) - 1+1
3. Filip Forsberg (NSH) - 2+1
Seattle Kraken - Chicago Blackhawks
2:4 (0:0, 0:2, 2:2)
Branky a nahrávky
51. Schwartz (Tolvanen, Beniers), 55. Kakko (Catton, Schwartz) – 30. Teräväinen (Bedard, Nazar), 40. Bertuzzi (Michejev, Kaiser), 54. Boisvert (Korchinski, Slaggert), 59. Michejev (Kaiser, Bedard).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 31 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Philipp Grubauer (SEA) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 58:19
Arvid Söderblom (CHI) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Jaden Schwartz (SEA) - 1+1
2. Sacha Boisvert (CHI) - 1+0
3. Tyler Bertuzzi (CHI) - 1+0