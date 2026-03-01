Los Angeles mění trenéra! Hiller byl z funkce odvolán

1. března 21:15Jan Šlapáček
Los Angeles Kings ukončili spolupráci s hlavním trenérem Jimem Hillerem a pro zbytek sezóny jmenovali D. J. Smithe dočasným koučem. Generální manažer Ken Holland doufá, že tato změna pomůže týmu znovu zabojovat o play-off.
Los Angeles Kings dnes oznámili významnou změnu na lavičce. Hlavní trenér Jim Hiller byl odvolán ze své funkce a jeho místo pro zbytek sezóny 2025-26 převezme dosavadní asistent D. J. Smith jako dočasný hlavní kouč. K Smithovi se navíc připojí trenér rozvoje hráčů Matt Greene, který bude působit jako asistent.
Generální manažer Ken Holland poděkoval Hillerovi za jeho profesionalitu a nasazení. „Jim je respektovaný trenér i člověk a vážíme si jeho práce. V tomto okamžiku sezóny ale věříme, že změna vedení je nutná, abychom týmu dali nejlepší šanci naplnit potenciál a hrát na úrovni, kterou očekáváme,“ uvedl Holland. Rozhodnutí podle něj nebylo snadné.
D. J. Smith byl ve své druhé sezóně u Kings jako asistent. Do organizace přišel v únoru 2024 po působení na postu hlavního trenéra Ottawy Senators (2019–2024). Předtím pracoval čtyři roky jako asistent v Torontu Maple Leafs – právě tam spolupracoval s Jimem Hillerem. Před NHL strávil deset let v juniorské OHL, kde s Windsor Spitfires vyhrál dvakrát OHL titul i Memorial Cup (2009, 2010).
Kings v současnosti bojují o play-off a změna na střídačce přichází po sérii nepovedených výsledků.
