Loni začínal v AHL, teď bude jedničkou. Jsem opravdu nadšený, říká Oettinger

Na začátku září podepsal novou smlouvu na tři roky s průměrným výdělkem čtyři miliony dolarů. Ještě rok předtím přitom chytal za farmu Dallasu v AHL a mezi brankáři byl až čtvrtou volbou. Teď Stars s Jakem Oettingerem počítají na pozici jedničky.

„Jsem opravdu nadšený,“ hlásí americký gólman. „Mým úkolem je, abych tým dostal zpátky do play-off. Je to pochopitelně složitá pozice a vždycky se musíte snažit být v co nejlepší formě, jinak může přijít další kluk jako já, který mi bude chtít místo sebrat.“

Oettinger loňskou sezonu začal ještě v AHL, málokdo by tehdy asi čekal, že se vypracuje až na jasnou volbu do brány Dallasu. Jenže po zraněních Bena Bishopa a Bradena Holtbyho a špatných výkonech Antona Chudobina dostal šanci právě třiadvacetiletý gólman. A nabídnutou důvěru rozhodně nezklamal.

V celkem 54 zápasech základní části si totiž připsal velmi slušnou úspěšnost zákroků atakující 91,5 %. Ještě lepšími výkony se pak prezentoval v prvním kole play-off proti Calgary, kde pochytal přes 95 procent střel. Hvězdy sice postoupit nedokázaly, těžko by ale někdo mohl z neúspěchu vinit Oettingera.

„Myslím, že jsme (jeho schopnosti) viděli v minulém roce. V brance je hrozně klidný. Rád je pod tlakem, jde si za svým. Je to skutečný profesionál, má skvělý vztah s naším trenérem gólmanů Jeffem Reesem, a vždycky chce zvítězit,“ chválí nadějného Američana kapitán Dallasu Jamie Benn.

„Neviděl jsem mnoho brankářů, obzvlášť v jeho věku, kteří by si užívali každou, ale doopravdy každou vteřinu v play-off,“ řekl na Oettingerovu adresu právě kouč Reese. „Neustále se usmíval a vážně ho to bavilo. Na brankářskou jedničku má výbornou psychiku. A i po fyzické stránce je schopný odehrát spoustu zápasů. To ukázal už loni.“

Právě na fyzické stránce mladý gólman přes léto, stejně jako rok předtím, pracoval spolu s trenérkou Grace Witthuhnovou. Ta chválí hlavně Oettingerův přístup. „To, jak bude nyní pracovat, se mu vyplatí ještě dlouho po konci kariéry v NHL. Je skvělé, že tomu rozumí.“

Jak dobře je jednička Stars připravena, se částečně ukáže už 14. října, kdy Dallas začne novou sezonu na ledě Nashvillu. Pokud Oettinger naváže na uplynulý ročník a vyhnou se mu zranění, může být bez nadsázky jedním z nejlepších gólmanů v NHL.

